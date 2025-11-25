Busfahrermangel ist in Oberösterreich Geschichte

Ein weiteres Problem wurde gelöst: Den viel beklagten Busfahrermangel gibt es nicht mehr, alle Linien sind mit ausreichend Personal besetzt. Außerdem soll die Zukunft im öffentlichen Nahverkehr bald Eintritt halten: Schon 2026 soll in Oberösterreich ein Pilotversuch mit selbstfahrenden Bussen unternommen werden, wo ein Operator mehrere Fahrzeuge überwacht.