Über die männliche Lust am Fleisch-Essen

„Einseitige Ernährung tut akut nicht weh“

Die Folgen sind natürlich nicht unerheblich, denn mehr Fleisch bedeutet auch mehr Fett, dazu kommt Cholesterin aus tierischen Produkten. „Und das hat ja dann im Laufe der Jahre sehr oft die klassischen Auswirkungen wie Kreislaufbeschwerden und Übergewicht“, sagt Schicker. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass eine ausgewogene Ernährung für die Gesundheit so wichtig wäre. Aber eine Umstellung fällt Männern offenbar besonders schwer. Und das hat mehrere Gründe. „Die Auswirkungen von schlechter und einseitiger Ernährung tun akut nicht weh. Man sieht die Folgen nicht so schnell“, sagt Schicker. Vor allem im Alter sinkt zudem der benötigte Grundumsatz deutlich, man isst aber weiter wie bisher.