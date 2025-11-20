Die erste Nachfolge für Unimarkt-Filialen ist fix

Noch muss die Wettbewerbsbehörde zustimmen, aber Unimarkt und Spar haben die Übernahme von 23 Standorten bekannt gegeben. Konkret gehe es um elf Filialen in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, vier in Niederösterreich, zwei in Salzburg und eine im Burgenland, teilte Spar mit. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen weiter beschäftigt werden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.