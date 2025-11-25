Mühlviertler Golfplatz ist nach Brand in Insolvenz

Der Betreiber des Golfplatzes in Ulrichsberg im Mühlviertel (OÖ) rutschte mit 1,9 Millionen Euro Schulden in die Insolvenz. Das Unternehmen konnte sich von einem Brand im Clubhaus im Jahr 2022 und der Corona-Pandemie wirtschaftlich nicht mehr erholen.
Über die Böhmerwald Golfpark Gesellschaft wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet, berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform. Das 1990 gegründete Unternehmen betreibt einen Golfplatz in Ulrichsberg im Mühlviertel, nahe der tschechischen Grenze.
Die Insolvenzursachen liegen laut Creditreform im Brand des Clubhauses samt Restaurant im Jahr 2022 – es gibt einen Rechtsstreit mit der Brandschutzversicherung – sowie in der schwierigen wirtschaftlichen Lage während der Corona-Pandemie. Das Unternehmen habe den Wiederaufbau nicht finanzieren können.
Unternehmen soll fortgeführt werden
Insgesamt hat der Golfplatzbetreiber 1,9 Millionen Euro Schulden, die Aktiva betragen rund 400.000 Euro. Von der Pleite betroffen sind 14 Beschäftigte und 35 Gläubiger. Ihnen wird eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, der Betrieb unverändert weitergeführt werden. Den Sanierungsplan will die Böhmerwald Golfpark Gesellschaft durch Gesellschafter-Eigenmittel, private Finanzierungen und aus dem Betrieb von Restaurant und Golfplatz finanzieren.
