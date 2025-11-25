Mühlviertler Golfplatz ist nach Brand in Insolvenz

Unternehmen soll fortgeführt werden

Insgesamt hat der Golfplatzbetreiber 1,9 Millionen Euro Schulden, die Aktiva betragen rund 400.000 Euro. Von der Pleite betroffen sind 14 Beschäftigte und 35 Gläubiger. Ihnen wird eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, der Betrieb unverändert weitergeführt werden. Den Sanierungsplan will die Böhmerwald Golfpark Gesellschaft durch Gesellschafter-Eigenmittel, private Finanzierungen und aus dem Betrieb von Restaurant und Golfplatz finanzieren.