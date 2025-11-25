Frau als Zielscheibe: Kritik an Jäger-Tradition

Eine Tradition, die fragwürdig geworden ist

Schießen auf Frauendarstellungen ist offenbar tief in der österreichischen Kulturgeschichte verankert, findet Andessner. Aber was in der Tradition gerne als „Liebeswerben“ erzählt und verschleiert wird, ist eigentlich Werbung für brutale Gewalt. Das gab den Anstoß für ihre Ausstellung „Frauen*Zimmerschießen“ in der splace-Galerie der Kunstuni. Hier sind nun Selbstporträts der Künstlerin zu sehen, die durchsiebte Schützenscheiben in der Hand hält.