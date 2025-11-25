Fußball-Stadt: Einmal himmlisch, einmal höllisch!

So holte Titelverteidiger Sturm in den letzten fünf Runden lediglich vier Zähler. Gleiches gilt für den bis zum Kühbauer-Abgang noch um die Tabellenspitze mitspielenden WAC. Und – obwohl noch immer Zweiter – hat auch Rapid in den letzten fünf Runden nur sieben Punkte geholt. Deshalb reichen Salzburg lediglich 25 zu Platz 1 – noch nie hatte ein Spitzenreiter zum gleichen Zeitpunkt seit der Einführung der Dreipunkteregel weniger. Im Schnitt holten die Bullen damit nur 1,78 Punkte pro Spiel. Wie wenig das sind, zeigt ein Blick nach Deutschland. Dort hält Hoffenheim als Siebenter bei einem Schnitt von 1,81 . . .