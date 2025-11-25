Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg- und Pleitenserie

Fußball-Stadt: Einmal himmlisch, einmal höllisch!

Oberösterreich
25.11.2025 14:00
(Bild: EXPA/ Reinhard Eisenbauer)

LASK 15:0 Punkte – FC Blau-Weiß 0:15-Punkte! Die Formtabelle der Bundesliga könnte aus Sicht der Linzer Klubs nicht weiter auseinander klaffen, doch das ist nur eine der aktuellen Bundesliga-Besonderheiten! Auch schwächeln viele Top-Klubs bzw. gelang vielen Underdogs unerwartet ein „Aufstand“!  

0 Kommentare

Nach neun Runden im Dauer-Krisenmodus und damit von den Top-6 vermeintlich meilenweit entfernt, darf Schwarz-Weiß in der kommenden Runde gegen Rapid sogar vom Sprung auf einen Top-3-Platz träumen:

Himmlischer LASK!

Was aber nicht allein mit dem „Kühbauer-Express“ zu tun hat, wie Horvath und Co. genannt werden, seit es unter dem neuen Trainer 15:0-Punkte gab. Denn so unglaublich der Aufwärtstrend unter Dietmar Kühbauer auch ist, so sehr hat die tabellarische Aufholjagd der Linzer mit der Form(tabelle) der Spitzenklubs zu tun.

5 Runden:
LASK mit 15:0 Punkten

10. Runde: SK Rapid – LASK0:2 (0:2) 

11. Runde: LASK – Grazer AK1:0 (0:0) 

12. Runde: FC Blau-Weiß – LASK1:0 (0:0) 

13. Runde: LASK – SCR Altach1:0 (1:0) 

14. Runde: Sturm Graz _ LASK 1:3 (1:2) 

Topklubs schwächeln

Trotz 2:0-Führung stolperte Salzburg am Sonntag noch über die WSG Tirol.
Trotz 2:0-Führung stolperte Salzburg am Sonntag noch über die WSG Tirol.(Bild: APA/KRUGFOTO)

Bezeichnend für die aktuelle Punktejagd in der Alpenrepublik war der Sonntag: An dem mit Salzburg (2:3 gegen Tirol), Rapid (1:2 gegen GAK) und Sturm Graz (1:3 gegen LASK) alle rot-weiß-roten Europacup-Fighter Heimpleiten gegen Vereine bezogen, die im Frühjahr nur in den „Flop-6“ gespielt hatten. Wobei die Runde auch wieder nur die generelle Schwäche unserer Spitzenklubs zum Ausdruck brachte:

Sturm Graz: 5 Spiele, 4 Punkte!

So holte Titelverteidiger Sturm in den letzten fünf Runden lediglich vier Zähler. Gleiches gilt für den bis zum Kühbauer-Abgang noch um die Tabellenspitze mitspielenden WAC. Und – obwohl noch immer Zweiter – hat auch Rapid in den letzten fünf Runden nur sieben Punkte geholt. Deshalb reichen Salzburg lediglich 25 zu Platz 1 – noch nie hatte ein Spitzenreiter zum gleichen Zeitpunkt seit der Einführung der Dreipunkteregel weniger. Im Schnitt holten die Bullen damit nur 1,78 Punkte pro Spiel. Wie wenig das sind, zeigt ein Blick nach Deutschland. Dort hält Hoffenheim als Siebenter bei einem Schnitt von 1,81 . . .

Christian Ilzer liegt in der deutschen Bundesliga mit der TSG Hoffenheim auf Platz 7, hat aber ...
Christian Ilzer liegt in der deutschen Bundesliga mit der TSG Hoffenheim auf Platz 7, hat aber einen höheren Punkteschnitt als Österreichs Tabellenführer Salzburg.(Bild: EXPA/ Hasan Bratic)

Das ändert aber nicht an der Tatsache, dass die 15.0-Punkte des LASK aus den letzten fünf Runden regelrecht überragend sind. Denn gegenüber muss man gegenüber dem Stadtrivalen völlig konträr anmerken: Als BW Linz nach Runde neun dank dem Auswärts-1:0 bei der Wiener Austria endgültig über den Berg schien, ging es nur noch bergab:

Höllischer FC Blau-Weiß!

Starke „Zwerge“

Was aber nicht allein mit dem Pleiten-, Pech und Pannenklub zu tun hat, der zuletzt 0:15-Zähler verbucht hat und damit in den dunklen Tabellenkeller abgestürzt ist. Noch schlimmer: Wird in der kommenden Runde beim GAK verloren, wäre man in diesem vorerst einmal schon einbetoniert. Obwohl BW Linz nach dem eingangs erwähnten 1:0 bei der Austria als Neunter mit zehn Punkten doppelt so viele wie der GAK hatte.

5 Runden
Blau-Weiß mit 0:15 Punkten

10. Runde: FC Blau-Weiß – SK Sturm Graz 3:4 (1:1)

11. Runde: WSG Tirol – FC Blau-Weiß 2:0 (1:0)

12. Runde: FC Blau-Weiß – LASK 0:1 (0:0)

13. Runde: SV Ried – FC Blau-Weiß 2:1 (0:0)

14. Runde: FC Blau-Weiß – Austria Wien 2:3 (1:2)

Was dann in der Liga passierte, gibt aber Rätsel auf. Während die damaligen Teams der oberen Tabellenhälfte kollektiv zu schwächeln anfingen, begannen die der untern mit Ausnahme von BW Linz alle unerwartet oft und viel zu punkten. Siehe die Formtabelle der letzten fünf Runden:

  •  Hartberg ist in der mit elf Zählern Zweiter!
  •  WSG Tirol mit acht Fünfter!
  •  GAK mit sieben Sechster!
Blau-Weiß-Keeper Viktor Baier sah zuletzt öfters unglücklich aus.
Blau-Weiß-Keeper Viktor Baier sah zuletzt öfters unglücklich aus.(Bild: GEPA)

Defensivprobleme

Das zeigt, wie viele Punkte BW Linz auf Klubs eingebüßt hat, die eigentlich in der blau-weißen Schlagdistanz liegen sollten bzw. das auch tun: Immerhin hatte der Stahlstadtklub im Cup-Achtelfinale Hartberg eliminiert.

Doch in der Liga ging zuletzt fünfmal nix! Was zuletzt immer öfter an der Defensive lag. Und im Speziellen leider auch an Torhüter Viktor Baier. Er kann seinen Vorgänger Radek Vitek einfach nicht ersetzen – doch keinen Top-Torhüter zu haben, kann im Kampf um den Klassenerhalt am Ende tödlich sein.

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
154.485 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
117.304 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.371 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Drei Verletzte
Alkolenker schoss Auto von Mutter mit Tochter ab
1,9 Mio. Euro Schulden
Mühlviertler Golfplatz ist nach Brand in Insolvenz
Gesundheitskrise
Tote Patientin: 3 Parteien wollen eine Kommission
Sieg- und Pleitenserie
Fußball-Stadt: Einmal himmlisch, einmal höllisch!
Sie war erst 6 Jahre
Mutter wusste, dass Onkel ihre Tochter missbraucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf