Tochter missbraucht: 7,5 Jahre Haft für Polizisten

Den Schöffen wird die auf Video aufgezeichnete Einvernahme der Tochter des Angeklagten vorgespielt. Eine Sachverständige für Psychologie befindet die Jugendliche in ihrem Gutachten für glaubwürdig. Ein Mitschüler sagt im Zeugenstand: „Es gab schon immer Gerüchte. Als ich es von ihr hörte, was sie alles machen musste, war ich schockiert. Ich habe ihr angesehen, dass es stimmt.“