Kylie Jenner genießt

Sonntag im sexy Bikini & Thanksgiving mit Chalamet

Society International
25.11.2025 16:00
Kylie Jenner verbrachte den „perfekten Sonntag“ im Bikini. Den US-Feiertag Thanksgiving feiert ...
Kylie Jenner verbrachte den „perfekten Sonntag“ im Bikini. Den US-Feiertag Thanksgiving feiert sie mit ihrem Schatz Timothée Chalamet.(Bild: www.instagram.com/kyliejenner)

Kylie Jenner weiß genau, wie man die Temperaturen steigen lässt – selbst im November! Die 28-jährige Kosmetik-Mogulin sorgte wieder einmal für Schnappatmung bei ihren Fans, als sie sexy Bikini-Fotos ihres „perfekten Sonntags“ teilte.

0 Kommentare

Auf der Fotostrecke, die von ihrer Schwester Khloé Kardashian geknipst wurde, überließ Kylie wenig der Fantasie. Die zweifache Mutter präsentierte ihren beneidenswerten Körper in einem mikroskopisch kleinen silbernen Bikini.

Der „The Kardashians“-Star bewies dabei, dass sie keinen Glamour braucht, um umwerfend auszusehen. 

Während wir Ende November schon vor Kälte bibbern, hat Kylie Jenner das Wochenende im Bikini ...
Während wir Ende November schon vor Kälte bibbern, hat Kylie Jenner das Wochenende im Bikini genossen.(Bild: www.instagram.com/kyliejenner)

Die Feiertage gehören der Liebe
Laut eines Berichts des „People“-Magazins freuen sich Kylie und ihr Freund Timothée Chalamet (29) riesig darauf, Thanksgiving am Donnerstag gemeinsam in Los Angeles zu feiern. Der Oscar-Favorit war wochenlang in Europa mit den Dreharbeiten zu „Dune: Teil 3“ beschäftigt – für das Paar eine echte Belastungsprobe.

Doch pünktlich vor den Feiertagen ist Timothée zurück in Kalifornien.
„Kylie freut sich unglaublich, dass er wieder in L.A. ist“, verriet eine Quelle gegenüber „People“. „Sie genießt jede Minute mit ihm, bevor er zurück ans Set muss.“

Chalamet und Jenner gelten als eines der süßesten Pärchen Hollywoods.
Chalamet und Jenner gelten als eines der süßesten Pärchen Hollywoods.(Bild: AFP/ELSA)

Die beiden werden mit Kylies berühmter Familie feiern – von Momager Kris bis zu ihren Schwestern. Danach wird Timothée auch Zeit mit seiner eigenen Familie verbringen, bevor er wieder in die Wüste von Arrakis – oder besser gesagt zurück zum „Dune“-Dreh – muss.

