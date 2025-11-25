„Scheidungs-Lüge“: Frau Benko kassiert von Medien

Nicht-öffentliches Leben, daher medial schützenswert

Richter Bernhard Rüßkamp verhängte zunächst über „Bild“ Schadenersatz von 8000 Euro und begründete dies gleich stellvertretend für die zwei weiteren Fälle: „Nathalie Benko führte nicht das öffentliche Leben ihres Mannes“ – daher sei es medial schützenswert. Über die Online-Plattform der „BZ Berlin“ mit deutlich weniger (heimischen) Lesern wurde ein Betrag von 2000 Euro verhängt. Dieselbe Summe muss die Online-Version des „Tagesanzeiger“ an Nathalie Benko zahlen. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig.