Schütze gefasst

Schussabgaben in Wien: Ein Opfer schwer verletzt

Wien
24.11.2025 15:09

Großeinsatz in Wien-Floridsdorf: Dort soll es in der Arbeiterstrandbadstraße zu mehreren Schüssen gekommen sein. Das Areal wurde laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger großräumig abgesperrt. Eine Person wurde schwer verletzt, der mutmaßliche Schütze festgenommen.

„Gegen 13.30 Uhr gingen Notrufe aufgrund mutmaßlicher Schüsse ein“, teilen die Ermittler auch auf der Social-Media-Plattform „X“ mit. Der Einsatzbereich wurde großräumig abgeriegelt.

In Floridsdorf wurde eine Person durch einen Schuss verletzt.
In Floridsdorf wurde eine Person durch einen Schuss verletzt.(Bild: Stefan Steinkogler)

Die verletzte Person wurde bereits ins Wiener AKH gebracht, sie ist außer Lebensgefahr. Dem Opfer wurde ersten Informationen zufolge in die Beine geschossen.

Schüsse in Floridsdorf: Eine Person wurde verletzt, eine weitere festgenommen.
Schüsse in Floridsdorf: Eine Person wurde verletzt, eine weitere festgenommen.(Bild: Stefan Steinkogler)
Die Polizei hatte das Areal abgesperrt.
Die Polizei hatte das Areal abgesperrt.(Bild: Stefan Steinkogler)
Aufnahmen zeigen einen Polizeihubschrauber über der Donauinsel kreisen.
Aufnahmen zeigen einen Polizeihubschrauber über der Donauinsel kreisen.(Bild: Stefan Steinkogler)

Die Polizei durchsuchte Adressen nach dem Schützen – dieser wurde kurz vor 16 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Sandrockgasse festgenommen.  Die Exekutive umstellte das Haus, worauf sich der Täter ergab. Es handelt sich bei dem Verdächtigen um einen 55 Jahre alten Österreicher.

Auch die betagte Mutter des Verdächtigen wurde bei der Festnahme angetroffen. Bei der Tatwaffe soll es sich um eine Kleinkaliberwaffe handeln. Zu dem Vorfall war es im Umfeld einer Gebäudereinigungsfirma gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
