Schussabgaben in Wien: Ein Opfer schwer verletzt

Großeinsatz in Wien-Floridsdorf: Dort soll es in der Arbeiterstrandbadstraße zu mehreren Schüssen gekommen sein. Das Areal wurde laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger großräumig abgesperrt. Eine Person wurde schwer verletzt, der mutmaßliche Schütze festgenommen.
„Gegen 13.30 Uhr gingen Notrufe aufgrund mutmaßlicher Schüsse ein“, teilen die Ermittler auch auf der Social-Media-Plattform „X“ mit. Der Einsatzbereich wurde großräumig abgeriegelt.
Die verletzte Person wurde bereits ins Wiener AKH gebracht, sie ist außer Lebensgefahr. Dem Opfer wurde ersten Informationen zufolge in die Beine geschossen.
Die Polizei durchsuchte Adressen nach dem Schützen – dieser wurde kurz vor 16 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Sandrockgasse festgenommen. Die Exekutive umstellte das Haus, worauf sich der Täter ergab. Es handelt sich bei dem Verdächtigen um einen 55 Jahre alten Österreicher.
Auch die betagte Mutter des Verdächtigen wurde bei der Festnahme angetroffen. Bei der Tatwaffe soll es sich um eine Kleinkaliberwaffe handeln. Zu dem Vorfall war es im Umfeld einer Gebäudereinigungsfirma gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.
