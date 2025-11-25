Wiener trägt Vögel im Disco-Rucksack spazieren

Das Ganze sieht nicht nach einem verantwortungsvollen Transport seiner Schützlinge zum Tierarzt aus, sondern wirkt wie eine gezielte Aktion, um Aufsehen zu erregen. Denn ein verantwortungsvoller Tierfreund würde seine Vögel mit einem Sichtschutz verdecken, um sie keinem unnötigen Stress auszusetzen.

Stressfaktoren können Tierqual sein

Denn neugierige Kinderhände an der Scheibe, der Lärm in den Stationen, der Trubel in Menschenmengen und die ständige Bewegung im Rucksack sind nichts für diese sensiblen Tiere. Doch damit nicht genug: Laut weiteren Quellen soll sich der Halter damit brüsten, dass in seiner Wohnung angeblich rund 70 Kanarien- und Zier­vögel frei herumlaufen.