Scarlett Johansson lehrt im „Exorzist“ das Gruseln

Zwei Oscars für das Original

Der Original-Streifen von Regisseur Friedkin (1935 – 2023) um exorzistische Praktiken zweier Priester war für zehn Trophäen bei der Oscarverleihung 1974 nominiert worden und holte am Ende die Preise für das beste Drehbuch und den besten Ton. Es gab mehrere Fortsetzungen, die aber nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen konnten.