„Ich wurde betäubt, vergewaltigt und gefilmt“

Was war auf den Videos mit den brutalen Übergriffen zu sehen? Wie konnte Astrid (42) die Filmaufnahmen beschaffen und was erzählt die Linzerin über den Täter, mit dem sie drei Jahre zusammen war? Die „Krone“ traf die Frau zu einem Interview, bei dem sie über Angst, Rache und ihre traumatischen Erlebnisse spricht.