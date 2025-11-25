„Ich wurde betäubt, vergewaltigt und gefilmt“

Was war auf den Videos mit den brutalen Übergriffen zu sehen? Wie konnte Astrid (42) die Filmaufnahmen beschaffen und was erzählt die Linzerin über den Täter, mit dem sie drei Jahre zusammen war? Die „Krone“ traf die Frau zu einem Interview, bei dem sie über Angst, Rache und ihre traumatischen Erlebnisse spricht.
Astrid sitzt auf der Couch im Wohnzimmer, ihre Katze springt vom Kratzbaum auf die Kommode und macht es sich letztendlich auf einem Polster gemütlich. Die 42-Jährige wirkt stark, gefasst und trotzdem zittert ihre Stimme, als sie der „Krone“ ihre Geschichte erzählt. Warum sie mit uns spricht? „Ich will anderen Frauen Mut machen, sich zu trauen, ihre Peiniger anzuzeigen“, nickt die Linzerin.
