Guardiola: „Ich schäme mich, es ist mir peinlich!“

Bei der 1:2-Niederlage am Wochenende gegen Newcastle United war Manchester-City-Starcoach Pep Guardiola der Kragen geplatzt. „Ich schäme mich und es ist mir peinlich, wenn ich das sehe“, so der Spanier.
Nach dem Schlusspfiff verlor Pep Guardiola völlig die Kontrolle. Erst lieferte er sich hitzige Wortgefechte mit den Newcastle-Spielern, direkt danach geriet der Trainer von Manchester City auch noch mit einem Kameramann aneinander.
„Es gefällt mir nicht. Ich entschuldige mich beim Kameramann“, schämt sich der 54-Jährige für sein Verhalten nach der Pleite. Für die „Citizens“ war es bereits die vierte Saisonniederlage.
CL-Duell mit Leverkusen wartet
„Ich bin, wie ich bin. Auch nach 1000 Spielen bin ich nicht perfekt und mache Fehler. Ich verteidige meine Mannschaft und meinen Verein“, sagt Guardiola. Am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) empfängt sein Klub in der Königsklasse Bayer Leverkusen.
