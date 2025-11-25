Guardiola: „Ich schäme mich, es ist mir peinlich!“

CL-Duell mit Leverkusen wartet

„Ich bin, wie ich bin. Auch nach 1000 Spielen bin ich nicht perfekt und mache Fehler. Ich verteidige meine Mannschaft und meinen Verein“, sagt Guardiola. Am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) empfängt sein Klub in der Königsklasse Bayer Leverkusen.