Doch kein Mafia-Mord
In Beton eingegossener Schädel soll „fake“ sein
Bei Ausbesserungsarbeiten eines Piers im Hafen von Boston stießen Arbeiter auf einen schaurigen Fund. In einen der Betonpfeiler eingegossen, starrte ihnen ein Totenschädel entgegen. Auf Social Media glaubten viele an ein Opfer der Mafia, manche tippten sogar auf den 1975 verschwundenen Gewerkschaftsboss James Hoffa. Bis am Montagnacht der Gerichtsmediziner von Boston allen Spekulationen ein Ende bereitete.
Am vergangenen Donnerstag hatten Arbeiter bei Reparaturarbeiten ein Betonstück des Piers am Black Falcon Terminal im Süden von Boston herausgesägt. Ein Arbeiter zu „NBC10 Boston“: „Ich konnte nicht fassen, was ich sah, als wir das Licht auf die Stelle richteten. Es war ein Totenschädel!“ Sie verständigten sofort die Polizei.
Laut der Staatsanwaltschaft von Suffolk County wurde das Stück Beton mit dem Totenschädel zu einem forensischen Anthropologen zur Untersuchung geschickt. Der Kriminologe Todd McGhee spekulierte, dass eine Cold-Case-Einheit auf den Fall angesetzt werden würde: „Von meinem Gefühl her handelt es sich um einen Mafia-Mord. Der Pier ist ein Ort, an dem man nachts keine Leute antreffen würde – das würde passen.“
Zumal Boston eine blutige Geschichte hat, wenn es um organisiertes Verbrechen geht. Ab Anfang der 1970er-Jahre hatten der Mafioso Whitey Bulger und seine „Winter Hill Gang“ die Stadt terrorisiert. Mehr als ein Dutzend Morde werden ihnen zugeschrieben.
Doch inzwischen stellte sich heraus: Bulger und Co. sind unschuldig – und Jimmy Hoffas Leiche bleibt weiterhin verschwunden. Ein Sprecher des Büros des Obersten Gerichtsmediziners der Stadt verkündete zum „Boston Globe“: „Der Schädel ist Fake.“ Weitere Einzelheiten wurden von der Polizei bislang nicht bekannt gegeben.
Kommentare
