Hollywood-Flair

Melania Trumps prunkvoller Weihnachtsbaum-Empfang

Society International
25.11.2025 08:23

Jetzt wird’s festlich im Weißen Haus! First Lady Melania Trump hat am Montag den offiziellen Weihnachtsbaum 2025 in Empfang genommen – und das mit ordentlich Hollywood-Flair.

Mit einer von Pferden gezogenen Kutsche rollte der 22 Jahre alte Concolor-Tanne aus Michigan vor das Weiße Haus. Melania, ganz in Winter-Eleganz, trat heraus, begrüßte die Fahrer und prüfte stolz den neuen Prachtbaum, der traditionell im Blue Room stehen wird. 

Damit ist die Weihnachtssaison in der US-Hauptstadt offiziell eröffnet!

Jetzt glitzert's im Weißen Haus! First Lady Melania Trump hat am Montag den offiziellen 2025 ...
Jetzt glitzert’s im Weißen Haus! First Lady Melania Trump hat am Montag den offiziellen 2025 White House Christmas Tree in Empfang genommen – einen prachtvollen Kolorado-Tannenbaum aus Michigan.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO)

Eleganter Winter-Look in Weiß, Rot und Tartan
Für den weihnachtlichen Moment zeigte sich die First Lady festlich und makellos gestylt: Melania erschien in einem schneeweißen Dior-Mantel, kombiniert mit roten Lederhandschuhen und eleganten High Heels mit Tartan-Muster. Ein Look, der sofort an eine moderne Weihnachtspostkarte erinnerte.

Melania Trump zeigte sich beim Empfang des Christbaums im weihnachtlichen Look.
Melania Trump zeigte sich beim Empfang des Christbaums im weihnachtlichen Look.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Zum eleganten weißen Mantel kombinierte sie rote Leder-Handschuhe ...
Zum eleganten weißen Mantel kombinierte sie rote Leder-Handschuhe ...(Bild: EPA/JIM LO SCALZO)
...und High Heels mit weihnachtlichem Tartan-Muster in Rot-Weiß-Schwarz.
...und High Heels mit weihnachtlichem Tartan-Muster in Rot-Weiß-Schwarz.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

„Ein wirklich schöner Baum“ – Melania sichtlich begeistert
„Ein wirklich schöner Baum“ schwärmte Melania, nachdem sie das satte Grün aus nächster Nähe betrachtet hatte. Der Baum stammt aus der Hand von Rex und Jessica Korson, den Besitzern von Korson’s Tree Farms in Montcalm County, Michigan. Die Farm hatte im Juli den NCTA National Tree Contest gewonnen. Seit 1966 stellen die Gewinner dieses Wettbewerbs jedes Jahr den offiziellen Weihnachtsbaum des Weißen Hauses.

Und das ist erst der Anfang: Schon am Dienstag wird Präsident Donald Trump zwei Truthähne aus North Carolina – die gefiederten Stars „Gobble“ und „Waddle“ – im Rahmen der traditionellen „Turkey Pardon“ begnadigen.

„Gobble" und „Waddle" werden vom US-Präsidenten begnadigt und nicht zu Thanksgiving verspeist. ...
„Gobble“ und „Waddle“ werden vom US-Präsidenten begnadigt und nicht zu Thanksgiving verspeist. Während sie in Washington sind, haben sie ein Hotelzimmer im Willard InterContinental Hotel.(Bild: AP/Jacquelyn Martin)

Auch Besucher dürfen sich freuen: Nach monatelanger Baupause im East Wing wegen des neuen Trump-Ballsaals sind die White-House-Touren wieder geöffnet – pünktlich zum Weihnachtsansturm.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
