Melania Trumps prunkvoller Weihnachtsbaum-Empfang

„Ein wirklich schöner Baum“ – Melania sichtlich begeistert

„Ein wirklich schöner Baum“ schwärmte Melania, nachdem sie das satte Grün aus nächster Nähe betrachtet hatte. Der Baum stammt aus der Hand von Rex und Jessica Korson, den Besitzern von Korson’s Tree Farms in Montcalm County, Michigan. Die Farm hatte im Juli den NCTA National Tree Contest gewonnen. Seit 1966 stellen die Gewinner dieses Wettbewerbs jedes Jahr den offiziellen Weihnachtsbaum des Weißen Hauses.