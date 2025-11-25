Melania Trumps prunkvoller Weihnachtsbaum-Empfang

Jetzt wird’s festlich im Weißen Haus! First Lady Melania Trump hat am Montag den offiziellen Weihnachtsbaum 2025 in Empfang genommen – und das mit ordentlich Hollywood-Flair.
Mit einer von Pferden gezogenen Kutsche rollte der 22 Jahre alte Concolor-Tanne aus Michigan vor das Weiße Haus. Melania, ganz in Winter-Eleganz, trat heraus, begrüßte die Fahrer und prüfte stolz den neuen Prachtbaum, der traditionell im Blue Room stehen wird.
Damit ist die Weihnachtssaison in der US-Hauptstadt offiziell eröffnet!
Eleganter Winter-Look in Weiß, Rot und Tartan
Für den weihnachtlichen Moment zeigte sich die First Lady festlich und makellos gestylt: Melania erschien in einem schneeweißen Dior-Mantel, kombiniert mit roten Lederhandschuhen und eleganten High Heels mit Tartan-Muster. Ein Look, der sofort an eine moderne Weihnachtspostkarte erinnerte.
„Ein wirklich schöner Baum“ – Melania sichtlich begeistert
„Ein wirklich schöner Baum“ schwärmte Melania, nachdem sie das satte Grün aus nächster Nähe betrachtet hatte. Der Baum stammt aus der Hand von Rex und Jessica Korson, den Besitzern von Korson’s Tree Farms in Montcalm County, Michigan. Die Farm hatte im Juli den NCTA National Tree Contest gewonnen. Seit 1966 stellen die Gewinner dieses Wettbewerbs jedes Jahr den offiziellen Weihnachtsbaum des Weißen Hauses.
Und das ist erst der Anfang: Schon am Dienstag wird Präsident Donald Trump zwei Truthähne aus North Carolina – die gefiederten Stars „Gobble“ und „Waddle“ – im Rahmen der traditionellen „Turkey Pardon“ begnadigen.
Auch Besucher dürfen sich freuen: Nach monatelanger Baupause im East Wing wegen des neuen Trump-Ballsaals sind die White-House-Touren wieder geöffnet – pünktlich zum Weihnachtsansturm.
