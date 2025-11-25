WM-Helden: Keiner durfte in der Bundesliga ran

Einsätze in 2. Liga ein „Vorteil“

„Ein Vorteil ist, dass einige in der 2. Liga spielen, das ist eine physische Liga, eine erwachsene Liga, das hilft uns auf der internationalen Ebene“, erläuterte der seit Sommer 2021 in Salzburg tätige Moser. Die Physis war bisher ein entscheidender Faktor, abgesehen von einem Treffer gegen Mali gelangen alle in der 2. Hälfte. „Entscheidend war wieder, dass wir nach der Pause einen drauflegen konnten. Wir können uns auf unsere Stärke verlassen, unsere Fitness“, meinte Teamchef Hermann Stadler. „Wir machen die Tore, wenn die anderen nicht mehr können“, lobte auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.