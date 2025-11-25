Comeback von Kanzler Stocker noch diese Woche

Stocker kehrt nach just in der Woche zurück, in der es Spitz auf Knopf bei den Stabilitätspaktverhandlungen zwischen Bund und Ländern steht. Der Ton zwischen den Landeshauptleuten und Finanzminister Markus Marterbauer war zuletzt rauer geworden. Man wirft sich gegenseitig vor, an der explodierenden Verschuldung schuld zu sein.

Stocker muss wieder Ruhe in die Dreierkoalition bringen

Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sorgte zusätzlich für Missstimmung, als sie den Ländern im Vorfeld der Landeshauptleutekonferenz ausrichtete, dass sie endlich sparen und Reformen umsetzen sollen. Stocker muss jetzt wieder für Ruhe sorgen. Das Budget wird aber nicht sein einziges Thema sein, die Regierungsfraktionen verhandeln derzeit mit der Opposition über deren Zustimmung zu den dringend benötigten neuen Energiegesetzen. In der Regierungssitzung wird zudem ein Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen verabschiedet.