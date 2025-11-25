Kutchers Gesichts-Ausdruck nach Intim-Geständnis

Plötzlich „Jessica the Virgin“

Simpson habe kurz darauf auch in einem Interview durchblicken lassen, dass sie noch nicht ihr „erstes Mal“ gehabt habe. Worauf plötzlich ganz Amerika über „Jessica the Virgin“ zu sprechen schien. Das schockte Simpson damals sehr: „In diesem Alter war ich noch sehr, sehr unschuldig. Und ich hätte niemals über andere Leute und deren Sexleben auch nur nachgedacht.“ Allerdings sei sie damals auch nicht mit der Tür ins Haus gefallen: „Ich wurde beim Interview etwas zu Sex gefragt und war halt sehr offen. Beine geschlossen, sonst aber offen!“