Jessica Simpson

Kutchers Gesichts-Ausdruck nach Intim-Geständnis

Society International
25.11.2025 07:47
Jessica Simpson packte eine Erinnerung an ihren Ex-Co-Star Ashton Kutcher aus.
Jessica Simpson packte eine Erinnerung an ihren Ex-Co-Star Ashton Kutcher aus.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Mit 22 hatte sie eine Gastrolle in der Sitcom „Die wilden 70er“. Jessica Simpson wird nie vergessen, wie sie ihren Co-Star Ashton Kutcher durch ein Eingeständnis am Set völlig aus der Fassung brachte. 

0 Kommentare

Die Sängerin weiß laut eines Interviews mit „Entertainment Tonight“ heute nicht mehr, wie sie auf das Thema kam, als sie sich in einer Drehpause unterhielten. Sie hat nur noch den fassungslosen Gesichtsausdruck von Kutcher vor Augen, „nachdem ich ihm verraten habe, dass ich noch Jungfrau bin“. Dessen Reaktion auf die Enthüllung der blonden Schönheit: „Warum bloß?“

Ashton Kutcher war über Simpsons Geständnis fassungslos.
Ashton Kutcher war über Simpsons Geständnis fassungslos.(Bild: AP/MATT SAYLES)

Die Pastoren-Tochter klärte den Hollywood-Beau auf: „Ich sagte zu Ashton: ,Weil ich meinen Ehemann noch nicht getroffen habe!’ Ich meine, ich hatte zu der Zeit schon meinen ersten Ehemann (Nick Lachey) getroffen, aber ich war noch unberührt – weil Typen so etwas mögen.“

Plötzlich „Jessica the Virgin“
Simpson habe kurz darauf auch in einem Interview durchblicken lassen, dass sie noch nicht ihr „erstes Mal“ gehabt habe. Worauf plötzlich ganz Amerika über „Jessica the Virgin“ zu sprechen schien. Das schockte Simpson damals sehr: „In diesem Alter war ich noch sehr, sehr unschuldig. Und ich hätte niemals über andere Leute und deren Sexleben auch nur nachgedacht.“ Allerdings sei sie damals auch nicht mit der Tür ins Haus gefallen: „Ich wurde beim Interview etwas zu Sex gefragt und war halt sehr offen. Beine geschlossen, sonst aber offen!“

Lesen Sie auch:
Jessica Simpson lüftet ein sexy Geheimnis und verrät, was sie unten drunter trägt.
Sündige Wäsche
Jessica Simpson enthüllt, was sie drunter trägt
30.09.2025
Alkohol abgeschworen
Jessica Simpson feiert acht Jahre Nüchternheit
03.11.2025
Heiße Kurven in Latex
Jessica Simpsons Mega-Dekolleté sorgt für Furore
17.10.2025

Interessant auch: Simpson hatte Kutcher schon drei Jahre vorher getroffen – am Set ihres Musikvideos „I Wanna Love You Forever“. In dem spielte das damalige Männermodel Jessicas Objekt der Begierde, und die beiden tanzten unter anderem verliebt einen Walzer in einem Ballsaal. Warum sich daran niemand erinnern kann? Simpson: „Niemand hat es jemals zu Gesicht bekommen, weil Sony das Video nach dem Dreh sofort einkassiert hat.“

Nicht, weil bei Jessica und Ashton die Chemie nicht gestimmt habe – stattdessen steckte ein haariges Problem dahinter: „Im Video sah mein Haar etwas lockig aus, doch das Label hatte mich mit glatten Haaren auf dem Cover und wollte das auch so.“ Worauf eine zweite Version mit Simpson gedreht wurde: „Darin habe ich zwar glatte Haare, aber keinen Lover. Ich bin vollkommen solo zu sehen.“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Jessica SimpsonAshton Kutcher
Kommentare

