Wirbel um „Jostweg“: Gemeindeaufsicht soll prüfen

„Hätte der Bürgermeister offengelegt, dass der Weg ihm gehört, hätten einige anders abgestimmt – so auch ich“, sagt der Fürstenfelder Grün-Gemeinderat Franz Timischl zornig. Anlass der Kritik ist die Übernahme eines privaten Weges ins öffentliche Gut, die bei einer Gemeinderatssitzung im Juni auf Schiene gebracht wurde.