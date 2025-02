„Asyl darf nicht zu Staatsbürgerschaft werden“

Ganze 88.340 Asylanträge wurden während der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 in Österreich gestellt. Das entspricht in etwa genauso vielen Personen, wie in den vorangegangenen fünf Jahren zusammen. Und das ließ bei der FPÖ vor allem deshalb die Alarmglocken schrillen, weil anerkannte Flüchtlinge genau nach zehn Jahren einen Antrag auf die rot-weiß-rote Staatsbürgerschaft stellen dürfen.