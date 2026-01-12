Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Teamchef gesucht

Henry oder Vieira? WM-Team lockt zwei Ikonen!

Fußball International
12.01.2026 10:33
Wer fährt mit Tunesien als Teamchef zur WM?
Wer fährt mit Tunesien als Teamchef zur WM?(Bild: EPA/JALAL MORCHIDI)

Thierry Henry ist offenbar ganz oben auf der Trainer-Wunschliste des tunesischen Fußballverbandes. Die Tunesier suchen nach dem enttäuschenden Abschneiden im Afrika-Cup einen neuen Teamchef, der die Mannschaft für die anstehende WM fit macht. Doch auch ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege ist noch im Rennen. 

0 Kommentare

Gegen Mali war für Tunesien im Afrika-Cup bereits im Achtelfinale Endstation. Eine bittere Enttäuschung, die Teamchef Sami Trabelsi seinen Job gekostet hat. Nun läuft die Suche nach seinem Nachfolger auf Hochtouren – immerhin will man bei der WM im Sommer einen besseren Eindruck hinterlassen.

Thierry Henry
Thierry Henry(Bild: AFP or licensors)

Dafür könnte eine echte Fußball-Legende sorgen. Thierry Henry soll nämlich ganz oben auf der Wunschliste des Verbands sein. Zuletzt führte der ehemalige französische Nationalspieler die U23 seines Landes zu Olympia-Silber. 

Auch Ex-Kollege hoch gehandelt
Neben Henry soll auch Patrick Vieira eine realistische Option sein. Gemeinsam mit Henry wurde er 1998 Weltmeister. Zuletzt war er beim FC Genua in der Serie A als Trainer aktiv. 

Patrick Vieira
Patrick Vieira(Bild: AFP/APA/ROMAIN LAFABREGUE)

So sehr sich der Verband und wohl auch viele Fans einen der beiden als neuen Trainer wünschen würden – es gibt auch einige Hürden. Die finanzielle Lage des tunesischen Verbandes soll angespannt sein, die Gehälter von Vieira oder Henry wären da eine ordentliche Zusatzbelastung.

Auch soll FTF-Vizepräsident Hussein Jenayah immer wieder Einfluss auf die Entscheidungen von Ex-Trainer Trabelsi genommen haben. Keine verlockenden Voraussetzungen für die beiden Frankreich-Legenden ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Fußball International
Heikles Statement
Karl, Real Madrid und Fjörtofts Traum von Klum
Neuer Teamchef gesucht
Henry oder Vieira? WM-Team lockt zwei Ikonen!
Neuer Trainer im Fokus
Erster Rapid-Test ab 14.55 Uhr im LIVESTREAM
Pokal-Aus, dann:
„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop
Krone Plus Logo
„Krone“ in Valencia
Der Fluch vom Mestalla ließ Affengruber kalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf