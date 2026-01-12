Henry oder Vieira? WM-Team lockt zwei Ikonen!

Thierry Henry ist offenbar ganz oben auf der Trainer-Wunschliste des tunesischen Fußballverbandes. Die Tunesier suchen nach dem enttäuschenden Abschneiden im Afrika-Cup einen neuen Teamchef, der die Mannschaft für die anstehende WM fit macht. Doch auch ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege ist noch im Rennen.
Gegen Mali war für Tunesien im Afrika-Cup bereits im Achtelfinale Endstation. Eine bittere Enttäuschung, die Teamchef Sami Trabelsi seinen Job gekostet hat. Nun läuft die Suche nach seinem Nachfolger auf Hochtouren – immerhin will man bei der WM im Sommer einen besseren Eindruck hinterlassen.
Dafür könnte eine echte Fußball-Legende sorgen. Thierry Henry soll nämlich ganz oben auf der Wunschliste des Verbands sein. Zuletzt führte der ehemalige französische Nationalspieler die U23 seines Landes zu Olympia-Silber.
Auch Ex-Kollege hoch gehandelt
Neben Henry soll auch Patrick Vieira eine realistische Option sein. Gemeinsam mit Henry wurde er 1998 Weltmeister. Zuletzt war er beim FC Genua in der Serie A als Trainer aktiv.
So sehr sich der Verband und wohl auch viele Fans einen der beiden als neuen Trainer wünschen würden – es gibt auch einige Hürden. Die finanzielle Lage des tunesischen Verbandes soll angespannt sein, die Gehälter von Vieira oder Henry wären da eine ordentliche Zusatzbelastung.
Auch soll FTF-Vizepräsident Hussein Jenayah immer wieder Einfluss auf die Entscheidungen von Ex-Trainer Trabelsi genommen haben. Keine verlockenden Voraussetzungen für die beiden Frankreich-Legenden ...
