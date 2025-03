Kickl schlägt wegen möglichen Einbürgerungen Alarm

In der Ministerratssitzung am Mittwoch soll das vorübergehende Aussetzen des Zuzuges von Flüchtlingen bekanntlich fixiert werden. Der Familiennachzug habe eine Dimension bekommen, die das Land überlastet, wird seitens der ÖVP argumentiert. SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler betonte am Montag, dass der sofortige Stopp zwar fix sei, es aber derzeit ohnehin keinen Familiennachzug aus Syrien und aus Afghanistan gebe. „Diese Verlierer-Ampel wird den Stopp des Familiennachzugs zerreden, aber wohl kaum umsetzen“, ist sich FPÖ-General Michael Schnedlitz sicher. Den Freiheitlichen gehen die Maßnahmen ohnehin nicht weit genug.