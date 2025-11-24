Ikkimel in Graz: Die neue Hohepriesterin des Raps

Nur so, wie sie es will

Wer denkt, dass Ikkimel sich zum hypersexuellen Objekt männlicher Begierde macht, der irrt gewaltig. In einer Welt, in der junge Frauen mit einer immanenten Angst vor männlicher Gewalt leben müssen, in der man sie als „Schlampen“ verächtlich macht, wenn sie zu ihrer eigenen Sexualität stehen, bietet Ikkimel Befreiung. Von wegen Tradwife-Ideal: Teenager stehen bei ihrem Konzert leicht bekleidet in der ersten Reihe und lassen sich von „Mutter Ikki“ in den Mund spucken. Lust geht in diesem Kosmos nur von einer Seite aus – der Weiblichen. Fehlt der Konsens, ist der Spaß vorbei: „Nach sieben Wodka-Soda weiß ich nicht mehr, wie ich heiße / Aber du schon, du Hurensohn“, rappt sie im Hit „Who‘s that“. Und beim Konzert ermutigt sie ihre Fans, sich gegen Übergriffe zu wehren.