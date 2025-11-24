Warum Vertrauen jetzt wichtiger denn je ist

Astrologin Astrid Hogl-Kreuter erklärt im krone.tv-Talk, warum die aktuelle kosmische Phase viel innere Arbeit erfordert. Der rückläufige Uranus bringe bis Anfang Februar starke Schwankungen – besonders im finanziellen Bereich. Das fühle sich oft an wie eine Fahrt auf einer nebeligen Landstraße: Man weiß nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt. Umso wichtiger sei es jetzt, das Vertrauen in sich selbst zu stärken. „Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist momentan das Um und Auf“, so Hogl-Kreuter. Wer ohnehin mit einem eher vorsichtigen oder skeptischen Grundmuster geboren wurde, spüre diese Phase besonders intensiv. Deshalb gelte: positives Mindset trainieren und sich weniger über äußere Bestätigung definieren.
