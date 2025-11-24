Weihnachtsbäckerei für viele Familien unleistbar

Die Vorweihnachtszeit macht viele österreichische Küchen zum Schauplatz einer langjährigen und von der gesamten Familie geschätzten Tradition: dem gemeinsamen Keksebacken. Rund zwei Drittel der Bevölkerung gaben in Befragungen an, dass Weihnachtskekse für sie zum Fest dazugehören. Mit Abstand am beliebtesten sind Vanillekipferl, gefolgt von Lebkuchen und Mürbteigkeksen.