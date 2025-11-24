Kurz vor WM-Start: Hiobsbotschaft für Österreich

In der Endphase der Rumänien-Partie stoppte die in Kroatien bei Koprivnica spielende Pandza, die in der Champions League mit derzeit 52 Toren auf Rang drei liegt, ihren Lauf ohne Gegnerinnen-Einwirkung ab und musste daraufhin vom Feld. Am Montag ergab eine MRT-Untersuchung in Rumänien eine Knieverletzung, ein Ausfall von mehreren Wochen ist die Folge. Bereits Anfang November hatte mit Reichert eine zweite wurfgewaltige Rückraumakteurin mit einer Fußverletzung für die WM w.o. geben müssen. Nachnominiert wurden Viktoria Marksteiner vom deutschen Bundesligisten Halle/Neustadt sowie Benfica-Legionärin Nora Leitner.