Darum glaubt Barbara Karlich an ein „gutes Omen“

„Der Mix der Themen Gesundheit, Adel, Tiere, Liebe, Promis (...) – das ist exakt meins. Ich mein’, das sind doch genau die Themen, die den meisten Menschen täglich unterkommen“, erzählt sie der „Krone“ über ihre Vorfreude auf die Sendung. Und eine große Koinzidenz gibt’s obendrauf: „,Studio 2‘ und ich haben am selben Tag Geburtstag! Die allererste ,Studio 2‘-Sendung lief am nämlich am 7. Jänner 2019 und jetzt soll ich tatsächlich die erste Sendung im neuen Jahr just am 7. Jänner moderieren! Das ist doch ein gutes Omen.“