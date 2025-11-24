Darum glaubt Barbara Karlich an ein „gutes Omen“

An ihrem Geburtstag nächstes Jahr startet die ORF-Lady bei „Studio 2“ als Moderatorin durch. „Das ist exakt meins“, sagt sie der „Krone“ über ihren neuen Job im TV und verrät, auf wen sie sich besonders freut.
Derzeit ist Barbara Karlich quasi omnipräsent. „Und das ist auch gut so“, denken sich bestimmt nicht nur jene 330.000 Zuschauer, die am Sonntag ihre neue Sendung „Barbara Karlich unterwegs“ gesehen haben. Und dort, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr davon.
Karlich steigt zum Geburtstag in den Ring
Denn wie es längst die Spatzen von den Dächern des ORF-Küniglberg zwitscherten, wird die 56-jährige Burgenländerin als Show-Gastgeberin wieder auf der Bildschirmfläche auftauchen. Bereits am 7. Jänner steigt sie erneut in den „Ring“ und wird als Moderatorin von „Studio 2“ die Zuschauer begrüßen.
„Der Mix der Themen Gesundheit, Adel, Tiere, Liebe, Promis (...) – das ist exakt meins. Ich mein’, das sind doch genau die Themen, die den meisten Menschen täglich unterkommen“, erzählt sie der „Krone“ über ihre Vorfreude auf die Sendung. Und eine große Koinzidenz gibt’s obendrauf: „,Studio 2‘ und ich haben am selben Tag Geburtstag! Die allererste ,Studio 2‘-Sendung lief am nämlich am 7. Jänner 2019 und jetzt soll ich tatsächlich die erste Sendung im neuen Jahr just am 7. Jänner moderieren! Das ist doch ein gutes Omen.“
Darüber hinaus freut sie sich aufs Team, „Jetzt darf ich ein geniales, eingespieltes Team verstärken. Es ist ein bisschen, als würde man die Klasse wechseln und kennt zwei Leute bereits: Norbert Oberhauser und Verena Hartlieb sind großartig. Ich freue mich schon sehr!“
