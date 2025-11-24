Herzzerreißendes Kennedy-Drama erschüttert Amerika

Das Schicksal von Tatiana Schlossberg (35), Journalistin, Mutter zweier kleiner Kinder und Enkelin von US-Präsident John F. Kennedy, erschüttert im Augenblick ganz Amerika. Ihre Cousine Katherine Schwarzenegger (35) hat auf Instagram mit einer zutiefst emotionalen Botschaft offenbart, wie sehr sie der Albtraum trifft. Sie schreibt von „Wut und Tränen“.
Auslöser für diesen landesweiten Schock ist der Essay, den Tatiana für den „New Yorker“ veröffentlicht hat – ein Text, der so intim, so schonungslos und so furchtbar ehrlich ist, dass er sich wie ein Abschiedsbrief liest. Darin offenbart sie ihren Kampf gegen eine extrem aggressive Form der akuten myeloischen Leukämie, diagnostiziert nur wenige Stunden nach der Geburt ihrer Tochter im Mai 2024. Ein Moment, der eigentlich der schönste ihres Lebens sein sollte, verwandelte sich innerhalb eines Wimpernschlags in reines Entsetzen.
Tatiana beschreibt, wie sie – sportlich, gesund, energiegeladen – in den Kreißsaal kam, ihr Baby in den Armen hielt und glaubte, das Leben lächle ihr zu.
Ich fühlte mich überhaupt nicht krank. Tatsächlich gehörte ich zu den gesündesten Menschen, die ich kannte.
Tatiana Schlossberg
Doch dann das Blutbild. Der Verdacht. Die Gewissheit. Leukämie – und zwar die seltene und gnadenlose Mutation Inversion 3. Aus heiterem Himmel. „Ich schwamm am Tag zuvor (vor der Geburt), im neunten Monat schwanger, eine Meile im Schwimmbad. Mir war nicht übel. Ich fühlte mich überhaupt nicht krank. Tatsächlich gehörte ich zu den gesündesten Menschen, die ich kannte. Ich lief regelmäßig fünf bis zehn Meilen im Central Park. Einmal schwamm ich drei Meilen durch den Hudson River – unheimlicher Weise, um Spenden für die Leukämie- und Lymphom-Gesellschaft zu sammeln.“
„Wenn man im Sterben liegt, fängt man an, sich an alles zu erinnern“, schreibt sie. Bilder, Stimmen, Augenblicke – alles prescht durch ihren Kopf, während die Krankheit ihr Leben unaufhaltsam aushöhlt.
Familie zutiefst erschüttert
Auch Katherine Schwarzenegger rang beim Lesen dieses Essays um Fassung. Sie beschreibt ihre Cousine in einem emotionalen Instagram-Post als eine Frau, die mit „unfassbarer Anmut“ durch die Hölle geht – als Mutter, Ehefrau, Autorin, Mensch. Und sie macht klar, wie sehr sie die Ungerechtigkeit dieses Schicksals zerreißt. Gleichzeitig dankt sie den Ärzten und Pflegern, die täglich versuchen, Tatianas Kampf am Leben zu halten, obwohl Gesundheitssystem und Sparmaßnahmen Betroffene, wie sie zusätzlich verunsichern. Ihre Mutter Maria Shriver, die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger, wandte sich an ihrer Instagram-Leser und bat: „Wenn Sie heute nur eines lesen können, nehmen Sie sich bitte die Zeit für dieses außergewöhnliche Schreiben von meiner Cousine Carolines außergewöhnlicher Tochter Tatiana.“
Tatianas Essay erzählt von Nächten im Krankenhaus statt Babyglück daheim. Von Chemotherapien, Studien, Stammzellbehandlungen. Von einem Körper, der unter der Last der Krankheit schrumpft, während ihre beiden Kinder zu Hause wachsen. Von der Angst, die Zeit nicht mehr einholen zu können.
Katherine Schwarzenegger und ihre Mutter Maria Shriver teilten den erschütternden Essay von Schlossberg auf ihren Instagram-Accounts:
„War eine gute Tochter – nun füge ich eine neue Tragödie hinzu“
Am schwersten wiegt jedoch ihr Gefühl, die Familie in ein neues Kapitel der Kennedy-Tragödien gestoßen zu haben. „Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, gut zu sein, eine gute Schülerin, eine gute Schwester und eine gute Tochter, und meine Mutter zu beschützen und sie nie zu verärgern oder wütend zu machen ... Nun habe ich ihrem Leben, unserem Familienleben, eine weitere Tragödie hinzugefügt, und ich kann nichts dagegen tun.“
Amerika liest, weint – und begreift, wie kostbar und brutal zerbrechlich Leben sein kann, wenn selbst eine junge Frau voller Stärke, Liebe und Zukunftsplänen in einem Satz ihr Ende vor Augen beschreibt. Tatiana Schlossberg sagt die Wahrheit, die niemand aussprechen will. Ihr Bruder Jack Schlossberg, der für den US-Kongress kandidiert, schrieb in seiner Instagram-Story: „Das Leben ist kurz, genießt es!“ Maria Shriver schloss ihren Appell mit: „Und lass es eine Erinnerung sein, dankbar für das Leben zu sein, das du heute lebst, genau jetzt, in dieser Minute.“
Tatiana Schlossberg ist die Tochter der Diplomatin Caroline Kennedy und des Künstlers Edwin Schlossberg. Sie war eine Enkelin des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und der legendären First Lady Jackie Kennedy Onassis. Sie hat zwei Geschwister, Rose und Jack Kennedy. Seit 2017 ist sie mit Arzt George Moran verheiratet, mit dem sie eine einjährige Tochter und einen dreijährigen Sohn hat.
Der „Kennedy-Fluch“
Seit Jahrzehnten rankt sich um die Kennedy-Familie der Mythos eines „Fluchs“ – einer unheimlichen Serie von Tragödien, die die berühmte Dynastie immer wieder erschüttert. Besonders die Kinder und Nachkommen von Joseph P. Kennedy Sr. wurden von frühen Todesfällen getroffen: Attentate, Flugzeugabstürze, Unfälle, Überdosen, Familiendramen.
Von der tödlichen Flugzeugexplosion von Joseph P. Kennedy jr. (1944) über die Attentate auf John F. Kennedy (1963) und Robert F. Kennedy (1968) bis zum Flugzeugabsturz von John F. Kennedy jr. (1999) – die Chronologie der Schicksalsschläge liest sich wie eine endlose Kette düsterer Kapitel.
Dazu kommen tragische Unfälle, Suizide, Überdosen und schwere Skandale, die den Familiennamen immer wieder überschattet haben.
