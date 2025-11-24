Herzzerreißendes Kennedy-Drama erschüttert Amerika

Familie zutiefst erschüttert

Auch Katherine Schwarzenegger rang beim Lesen dieses Essays um Fassung. Sie beschreibt ihre Cousine in einem emotionalen Instagram-Post als eine Frau, die mit „unfassbarer Anmut“ durch die Hölle geht – als Mutter, Ehefrau, Autorin, Mensch. Und sie macht klar, wie sehr sie die Ungerechtigkeit dieses Schicksals zerreißt. Gleichzeitig dankt sie den Ärzten und Pflegern, die täglich versuchen, Tatianas Kampf am Leben zu halten, obwohl Gesundheitssystem und Sparmaßnahmen Betroffene, wie sie zusätzlich verunsichern. Ihre Mutter Maria Shriver, die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger, wandte sich an ihrer Instagram-Leser und bat: „Wenn Sie heute nur eines lesen können, nehmen Sie sich bitte die Zeit für dieses außergewöhnliche Schreiben von meiner Cousine Carolines außergewöhnlicher Tochter Tatiana.“