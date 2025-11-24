Legendäres Innenstadt-Kaffeehaus vor Neuübernahme

Das Kult-Café an der Linzer Landstraße steht vor dem nächsten großen Kapitel: 2018 machten Elfi und Robert Seeber aus dem legendären Jentschke das Ecco, eine italienische „Genuss-Bar“. Mit 1. Jänner 2026 übergeben sie nun an Erfolgspärchen Lisa Sigl und Michael Nell. Die neue Chefin plant einen frischen Look, neue Karte – und verspricht: Die gewohnte Qualität bleibt!
Das traditionsreiche Innenstadt-Café Ecco an der Ecke Landstraße/Spittelwiese — früher jahrzehntelang als Café Jentschke bekannt und seit 2018 unter der Führung von Elfi und Robert Seeber — bekommt neue Eigentümer. Die Seeber-Familie zieht sich nach vielen erfolgreichen Jahren aus der Linzer Gastronomie zurück und übergibt das Lokal mit 1. Jänner 2026.
Zepterübergabe am 1. Jänner 2026
„Nach erfolgreichen Jahrzehnten in der Gastronomie freuen wir uns, das Zepter an dieser prominenten Lage mit 1. 1. 2026 an junge und erfolgreiche Unternehmer zu übergeben. Mit Lisa Sigl und Michael Nell haben wir die besten Nachfolger gefunden. Es freut uns sehr, dass mit dem Führungswechsel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen werden und so die gewohnte Qualität und Kontinuität gewährleistet wird“, so Elfi und Robert Seeber.
Die künftige Betreiberin Lisa Sigl kündigt einen behutsamen Neustart an:
„Der Übergang erfolgt zum 1. Jänner 2026. Punktuelle Neuerungen wie der Look & Feel, das Angebot und die erweiterte Karte werden schrittweise eingeführt“, so Sigl.
