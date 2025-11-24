Legendäres Innenstadt-Kaffeehaus vor Neuübernahme

Zepterübergabe am 1. Jänner 2026

„Nach erfolgreichen Jahrzehnten in der Gastronomie freuen wir uns, das Zepter an dieser prominenten Lage mit 1. 1. 2026 an junge und erfolgreiche Unternehmer zu übergeben. Mit Lisa Sigl und Michael Nell haben wir die besten Nachfolger gefunden. Es freut uns sehr, dass mit dem Führungswechsel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen werden und so die gewohnte Qualität und Kontinuität gewährleistet wird“, so Elfi und Robert Seeber.