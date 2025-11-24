Junger Taxi-Räuber (16) sitzt jetzt im Gefängnis

Unbelehrbar ist offenbar ein 16-jähriger Jordanier. Denn obwohl sein erst 15-jähriger Komplize bereits seit einer Woche seine Zeit hinter Gitter verbringt, überfiel der Bursch einen Taxifahrer, bedrohte ihn mit einem Messer und verletzte ihn dabei auch im Gesicht. Jetzt sitzen beide Milchgesichter im Gefängnis.
Am Donnerstag gegen 5 Uhr kam es in Linz zu einem Raub gegen einen Taxilenker. Ein 16-jähriger jordanischer Staatsbürger versuchte in den Morgenstunden in der Wiener Straße unter Verwendung eines Messers einen 60-jährigen rumänischen Taxilenker auszurauben. Dabei forderte er Bargeld, versetzte ihm Faustschläge und versuchte dann mit einem Messer auf ihn einzustechen. Der Taxilenker erlitt dabei Hämatome im Gesicht, sowie eine Schnittverletzung an der Hand durch die Abwehrhandlung.
Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche
Der Beschuldigte konnte zunächst flüchten. Durch intensive Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes OÖ ist es gelungen, den Beschuldigten auszuforschen. Zudem konnte er wegen mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen als Komplize in den Stadtgebieten von Traun und Linz in der Nacht zum 12. November einvernommen werden. Dazu laufen noch weitere Ermittlungen. Ein zweiter Täter konnte dazu bereits inhaftiert werden, da dieser in der Einbruchsnacht ebenfalls einen Taxiraub begangen hatte.
Der 16-jährige Festgenommene wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz am Samstag in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Er zeigte sich grundsätzlich geständig, bestritt allerdings jegliche Verletzungsabsicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.