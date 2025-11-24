Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Messer verletzt

Junger Taxi-Räuber (16) sitzt jetzt im Gefängnis

Oberösterreich
24.11.2025 10:48
Der Taxifahrer (60) wurde bei dem Raub verletzt.
Der Taxifahrer (60) wurde bei dem Raub verletzt.(Bild: Christof Birbaumer)

Unbelehrbar ist offenbar ein 16-jähriger Jordanier. Denn obwohl sein erst 15-jähriger Komplize bereits seit einer Woche seine Zeit hinter Gitter verbringt, überfiel der Bursch einen Taxifahrer, bedrohte ihn mit einem Messer und verletzte ihn dabei auch im Gesicht. Jetzt sitzen beide Milchgesichter im Gefängnis.

0 Kommentare

Am Donnerstag gegen 5 Uhr kam es in Linz zu einem Raub gegen einen Taxilenker. Ein 16-jähriger jordanischer Staatsbürger versuchte in den Morgenstunden in der Wiener Straße unter Verwendung eines Messers einen 60-jährigen rumänischen Taxilenker auszurauben. Dabei forderte er Bargeld, versetzte ihm Faustschläge und versuchte dann mit einem Messer auf ihn einzustechen. Der Taxilenker erlitt dabei Hämatome im Gesicht, sowie eine Schnittverletzung an der Hand durch die Abwehrhandlung.

Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche
Der Beschuldigte konnte zunächst flüchten. Durch intensive Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes OÖ ist es gelungen, den Beschuldigten auszuforschen. Zudem konnte er wegen mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen als Komplize in den Stadtgebieten von Traun und Linz in der Nacht zum 12. November einvernommen werden. Dazu laufen noch weitere Ermittlungen. Ein zweiter Täter konnte dazu bereits inhaftiert werden, da dieser in der Einbruchsnacht ebenfalls einen Taxiraub begangen hatte.

Lesen Sie auch:
Junger Räuber
15-Jähriger bedroht Taxilenker mit einer Waffe
13.11.2025

Der 16-jährige Festgenommene wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz am Samstag in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Er zeigte sich grundsätzlich geständig, bestritt allerdings jegliche Verletzungsabsicht.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Bei mobiler Pflege
Rotes Kreuz und Caritas tauschen Mitarbeiter
Generationswechsel
Legendäres Innenstadt-Kaffeehaus vor Neuübernahme
Mit Messer verletzt
Junger Taxi-Räuber (16) sitzt jetzt im Gefängnis
Verein „Männerhaus“
Viele geschiedene Väter melden sich nun zu Wort
Im Aufsichtsrat
Indischer Manager ist neuer Chef der KTM-Mutter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf