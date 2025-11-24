Junger Taxi-Räuber (16) sitzt jetzt im Gefängnis

Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche

Der Beschuldigte konnte zunächst flüchten. Durch intensive Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes OÖ ist es gelungen, den Beschuldigten auszuforschen. Zudem konnte er wegen mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen als Komplize in den Stadtgebieten von Traun und Linz in der Nacht zum 12. November einvernommen werden. Dazu laufen noch weitere Ermittlungen. Ein zweiter Täter konnte dazu bereits inhaftiert werden, da dieser in der Einbruchsnacht ebenfalls einen Taxiraub begangen hatte.