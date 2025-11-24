„Wir fangen die Kinder auf und geben ihnen Halt“

Voraussetzung für diese Tätigkeit ist natürlich die Freude an der Arbeit mit Kindern. Das jüngste eigene Kind sollte drei Jahre alt sein. Genügend Wohnraum ist ebenso eine Voraussetzung, wie ein sehr hohes Maß an Flexibilität und Offenheit.

Wer Interesse hat, eine Krisenpflegefamilie zu gründen, kann sich an Julia Daxner 0732/60666519 wenden. Bewerben kann man sich online über die Homepage www.planb-ooe.at