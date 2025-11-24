Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitskrise

„Mehr Intensivbetten werden keine Probleme lösen“

Oberösterreich
24.11.2025 08:00
Die Bevölkerung wird immer älter – das wirkt sich auch auf das Gesundheitswesen aus.
Die Bevölkerung wird immer älter – das wirkt sich auch auf das Gesundheitswesen aus.(Bild: stock.adobe.com null)

Abgesagte Operationen, unendliche lange Wartelisten – ein Hauptproblem dieser Entwicklungen sind die fehlenden Pflegekräfte. Die „Krone“ befragte Wolfgang Kuttner, den Vorsitzenden des Gesundheits- und Krankenpflegeverbands Oberösterreichs, zur aktuellen Lage in der Pflege und den heimischen Krankenhäusern.

0 Kommentare

Operationen werden abgesagt, die Wartelisten werden immer länger – das oberösterreichische Gesundheitssystem steckt in einer Krise. Vor allem im Bereich der Pflege gibt’s – wie ein „Krone“-Rundruf zeigte – in fast allen heimischen Spitälern einen gravierenden Mangel.

Die Warnungen vor dieser Entwicklung wurden laut Wolfgang Kuttner, dem Vorsitzenden des Gesundheits- und Krankenpflegeverbands Oberösterreich, lange nicht ernst genommen. Er sagt: „Pflege blieb politisch lange unter dem Radar, bis die Pandemie kam. Erst seither rückt das Thema ins Bewusstsein der Politik. Die demografische Entwicklung ist seit Langem bekannt – sie wurde schlichtweg verschlafen.“ Kuttner appelliert, dass es trotz des angespannten Budgets im Gesundheitsbereich keinesfalls Kürzungen geben dürfe und dass man auf bessere Vergütung, Arbeitsbedingungen und Imagekampagnen setzen sollte.

Zitat Icon

Pflege blieb politisch lange unter dem Radar, bis die Pandemie kam. Erst seither rückt das Thema ins Bewusstsein der Politik. Die demografische Entwicklung ist

Wolfgang Kuttner, Vorsitzender des Gesundheits- und Krankenpflegeverbands Oberösterreich

„Populistische Versprechen lösen keine Probleme“
Wie man das Vertrauen ins Gesundheitssystem wieder stärken kann? „Indem die Politik ehrlich kommuniziert. Populistische Versprechen wie zusätzliche Intensivbetten lösen kein Problem – Österreich hat ohnehin die meisten Intensivbetten in der OECD. Man muss aufhören, alles zu versprechen,“ meint der Experte. Er geht davon aus, dass sich die Situation rund um die langen Wartezeiten und die abgesagten Operationen in unserem Land aber stabilisieren wird: „Die Bevölkerung muss verstehen, dass nicht alles sofort verfügbar sein kann. In ganz Europa warten Menschen auf Eingriffe – das ist keine österreichische Besonderheit.“

Lesen Sie auch:
Franz Harnoncourt, der oberste Spitalsmanager Oberösterreichs, gab am Montag seinen Rücktritt ...
Krone Plus Logo
Rundruf der „Krone“
Werden die OP-Wartezeiten in OÖ noch länger?
23.11.2025
Krone Plus Logo
Dilemma in Linz
Operationen abgesagt: „Warteliste immer länger“
31.10.2025

Demografischer Wandel als Faktor
Der demografische Wandel wirke sich mittlerweile massiv aus: In den vergangenen 20 Jahren sei die Zahl der über 65-Jährigen um 500.000 gestiegen. „Das verändert das Gesundheitswesen. Gesundheitskompetenz und realistische Kommunikation werden entscheidend sein“, so Kuttner.

Porträt von Lisa Stockhammer
Lisa Stockhammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
145.507 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
145.224 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
116.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Oberösterreich
Gesundheitskrise
„Mehr Intensivbetten werden keine Probleme lösen“
Ausritt mit Folgen
Mit fast zwei Promille gegen Hausmauer gekracht
Krone Plus Logo
Personalrochade
Harnoncourt-Nachfolge: Wer übernimmt die Spitäler?
Bei Zufallskontrolle
Europaweit ausgewiesener Schlepper (32) geschnappt
Auf Erfolgswelle
Kühbauer nach Sieg: „Das war der Aufweckmoment!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf