„Mehr Intensivbetten werden keine Probleme lösen“

„Populistische Versprechen lösen keine Probleme“

Wie man das Vertrauen ins Gesundheitssystem wieder stärken kann? „Indem die Politik ehrlich kommuniziert. Populistische Versprechen wie zusätzliche Intensivbetten lösen kein Problem – Österreich hat ohnehin die meisten Intensivbetten in der OECD. Man muss aufhören, alles zu versprechen,“ meint der Experte. Er geht davon aus, dass sich die Situation rund um die langen Wartezeiten und die abgesagten Operationen in unserem Land aber stabilisieren wird: „Die Bevölkerung muss verstehen, dass nicht alles sofort verfügbar sein kann. In ganz Europa warten Menschen auf Eingriffe – das ist keine österreichische Besonderheit.“