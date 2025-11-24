Viele geschiedene Väter melden sich nun zu Wort

Fast obdachlos wegen Unterhalt

Auch beim Thema Finanzen gibt es viele schlimme Geschichten. So meldete sich ein Vater bei der „Krone“, der so viel Unterhalt zahlen muss, dass er Gefahr läuft, obdachlos zu werden. Und das, obwohl er einen Job hat, aber nach einer längeren Krankheit im Rückstand mit den Zahlungen war. „Man sieht: Das sind keine Einzelfälle. Die Männer, die sich gemeldet haben, hatten alle ähnliche Schicksale. Manche sind wirklich haarsträubend“, so Arthofer, der akuten Handlungsbedarf sieht und eine Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen fordert.