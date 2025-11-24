Indischer Manager ist neuer Chef der KTM-Mutter

Wie von der „Krone“ ausführlich berichtet, hat der Innviertler Motorradhersteller KTM nun einen neuen Eigentümer: Über die KTM-Muttergesellschaft Pierer Mobility AG (sie wird in Bajaj Mobility AG umbenannt) hat der indische Fahrzeughersteller Bajaj Auto die Mehrheit am oberösterreichischen Leitbetrieb übernommen. Schon bisher waren die Inder am Motorradhersteller aus Mattighofen beteiligt gewesen.