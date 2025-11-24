Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traurige Statistik

Um 84 Prozent mehr Unfälle mit E-Scootern

Oberösterreich
24.11.2025 09:00
Im August waren zwei 14-Jährige auf einem E-Roller gegen ein Auto geprallt.
Im August waren zwei 14-Jährige auf einem E-Roller gegen ein Auto geprallt.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI)

Die Polizei meldet einen rasanten Anstieg derartiger Vorfälle binnen nur zwei Jahren. Die meisten Verunglückten sind Kinder – nur wenige tragen aber Helme. Vielen ist offenbar gar nicht bewusst, wie schnell sie auf einem E-Scooter unterwegs sind.

0 Kommentare

Vielen steckt der schreckliche Unfall von Lena und Rosa noch in den Knochen. Die 14-jährigen Freundinnen aus Schlierbach waren am 19. August ohne Helm auf einem E-Scooter unterwegs, als sie plötzlich frontal gegen ein Auto krachten.

Ein Mädchen starb, das andere liegt im Koma.
Ein Mädchen starb, das andere liegt im Koma.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Lena liegt immer noch im Koma, ist aber stabil und soll jeden Moment aufwachen können. Für Rosa, die den Roller lenkte, gab es hingegen keine Rettung mehr. Sie ist das zweite E-Scooter-Todesopfer des Jahres: Zuvor war ein 37-Jähriger am 25. Juni in Kirchdorf an der Krems nach einem Unfall an Kopfverletzungen gestorben.

Hoher Schwerpunkt, große Geschwindigkeit und geringe Stabilität können schnell zum Verhängnis ...
Hoher Schwerpunkt, große Geschwindigkeit und geringe Stabilität können schnell zum Verhängnis werden.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI)

„Diese Problematik hat rapide angezogen, weil die Roller ja sehr praktisch sind. Vielen ist aber nicht bewusst, wie schnell sie unterwegs sind“, weiß Klaus Scherleitner, Leiter der Landesverkehrsabteilung (LVA). Die meisten Verunglückten (Verletzte plus Tote) seien zwischen zehn und 14 Jahre alt, nur die wenigsten – sechs Prozent – hatten einen Helm getragen. Im ersten Halbjahr 2025 seien 1127 Personen mit solchen Zweirädern verunglückt – um 84 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2023.

Starker Anstieg

* Im ersten Halbjahr 2023 verunglückten 612 Rollerfahrer, heuer 1127 – das bedeutet ein Plus von 84 Prozent.

* Sechs Prozent der Verunfallten trugen einen Helm, bei Radfahrern waren es hingegen 52 Prozent. 

* Bei 15 Prozent der Rollerunfälle waren Alkohol oder Drogen im Spiel, bei Radfahrern lag diese Quote bei nur 7 Prozent. 

„Es gibt eine hohe Dunkelziffer. Viele Unfälle passieren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss“, weiß der Polizist. Und dann gebe es noch die illegalen Gefährte, so Scherleitner: „Erst kürzlich habe ich Kollegen bei einem Vortrag einen Roller mit der zehnfachen legalen Leistung demonstriert. Um solche aus dem Verkehr zu ziehen, machen wir eigene Schwerpunktkontrollen.“ Wer mit einem solchen Scooter erwischt wird, dem drohen Anzeigen und empfindliche Strafen. 

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Bei mobiler Pflege
Rotes Kreuz und Caritas tauschen Mitarbeiter
Generationswechsel
Legendäres Innenstadt-Kaffeehaus vor Neuübernahme
Mit Messer verletzt
Junger Taxi-Räuber (16) sitzt jetzt im Gefängnis
Verein „Männerhaus“
Viele geschiedene Väter melden sich nun zu Wort
Im Aufsichtsrat
Indischer Manager ist neuer Chef der KTM-Mutter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf