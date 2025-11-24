Um 84 Prozent mehr Unfälle mit E-Scootern

* Im ersten Halbjahr 2023 verunglückten 612 Rollerfahrer, heuer 1127 – das bedeutet ein Plus von 84 Prozent.

* Sechs Prozent der Verunfallten trugen einen Helm, bei Radfahrern waren es hingegen 52 Prozent.

* Bei 15 Prozent der Rollerunfälle waren Alkohol oder Drogen im Spiel, bei Radfahrern lag diese Quote bei nur 7 Prozent.