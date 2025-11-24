Hält dieser Muskelprotz auch eine „Granate“ aus?

Trauner Boxer Christian Oshodin jubelte in seinem erst sechsten Profi-Kampf über seinen ersten Titel. Mit Marcos Nader weiß aber einer der erfolgreichsten Boxer Österreichs, dass es für den 29-Jährigen erst jetzt richtig ernst wird.
„Ich hätte noch einige Zeit so weiter machen können“, grinst Christian Oshodin. Denn der Trauner dominierte in seinem ersten Titelkampf den sehr erfahrenen Venezolaner Luis Enrique Romero ganz klar und stand nach zehn Runden als verdienter Sieger im Ring. Zumal Oshodin, der erst seinen sechsten Profikampf absolvierte, umgekehrt zu seinem Gegner überhaupt keine Müdigkeitserscheinungen zeigte. „Das liegt daran, dass ich immer konstant im Training bleibe“, sagt der 29-Jährige, der mit seinem stählernen Körper sogar ORF-Experte Daniel Fleissner staunen ließ.
