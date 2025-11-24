Rotes Kreuz und Caritas tauschen Mitarbeiter

Die roten Jacken bleiben, die Emblems darauf sind bald andere. Um die Organisation zu straffen und effizienter zu machen, haben sich Caritas und Rotes Kreuz auf einen Personaltausch geeinigt. Die betroffenen Mitarbeiterinnen sind nicht alle begeistert, weil ihnen die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Organisationen am Herzen liegt.