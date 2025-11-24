Vertrauen in Trainer macht sich beim GAK bezahlt!

Viel besser konnte der GAK gar nicht in die letzten vier Spiele vor der Winterpause starten. Just vor dem Kellerduell mit BW Linz am kommenden Samstag wurde die Rote Laterne schnell in die Stahlstadt geschickt. Mit einem Sieg gegen die Oberösterreicher könnte der Vorsprung fünf Punkte betragen. Doch jetzt muss der GAK ruhig bleiben, fokussiert weiterarbeiten. Wie schon während der Krise. Feldhofer einfach machen lassen. Denn Vertrauen zahlt sich am Ende eben immer aus!