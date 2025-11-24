Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sieg bei Rapid:

Vertrauen in Trainer macht sich beim GAK bezahlt!

Steiermark Newsletter
24.11.2025 11:06
(Bild: Krone KREATIV)

Der GAK besiegte auswärts sensationell Titelkandidat Rapid mit 2:1 und verließ damit auch den letzten Platz. Das Vertrauen der Verantwortlichen in den hart kritisierten Trainer Ferdinand Feldhofer machte sich bezahlt – denn der spielerische Aufwärtstrend war bereits in den Spielen vor dem Erfolg in Wien klar erkennbar.

0 Kommentare

Vor nicht einmal einem Monat war Trainer Ferdl Feldhofer beim GAK schwer angezählt. Fans forderten bereits lautstark seine Entlassung. Das Duell mit Altach wurde zum Schicksalsspiel erklärt. Der Klub und seine Verantwortlichen ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Weil Sportchef Tino Wawra und Co. nach taktischen Umstellungen vom Coach einen deutlichen Aufwärtstrend erkannten. Der beim 0:0 gegen Hartberg zu sehen war. Am Allerheiligentag gegen Altach gelang mit dem 3:1 dann der erste Saisonsieg. Ein verdienter.

Die beiden Torschützen beim GAK-Sieg bei Rapid: Kapitän Daniel Maderner wird von Ramiz Harakate ...
Die beiden Torschützen beim GAK-Sieg bei Rapid: Kapitän Daniel Maderner wird von Ramiz Harakate geherzt.(Bild: GEPA)

Auch der bittere 1:2-Rückschlag bei der Austria brachte den GAK nicht aus der Spur. Und am Sonntag belohnten sich die Mannen um Kapitän Daniel Maderner dann erstmalig auch auswärts, gewannen bei Rapid sensationell mit 2:1. Ein Sieg, der allen im Verein guttut. Und das Vertrauen in die Arbeit von Feldhofer belohnte. Zu gönnen ist es dem äußerst sympathischen Trainer in jedem Fall.

Trainer Ferdinand Feldhofer zeigt es an – in den letzten Runden ging es ordentlich bergauf.
Trainer Ferdinand Feldhofer zeigt es an – in den letzten Runden ging es ordentlich bergauf.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Viel besser konnte der GAK gar nicht in die letzten vier Spiele vor der Winterpause starten. Just vor dem Kellerduell mit BW Linz am kommenden Samstag wurde die Rote Laterne schnell in die Stahlstadt geschickt. Mit einem Sieg gegen die Oberösterreicher könnte der Vorsprung fünf Punkte betragen. Doch jetzt muss der GAK ruhig bleiben, fokussiert weiterarbeiten. Wie schon während der Krise. Feldhofer einfach machen lassen. Denn Vertrauen zahlt sich am Ende eben immer aus!

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Vorbild für viele“
50er-Fete: Promis lassen Adi Weiss hochleben!
Folge von Sonntag
Das Wochenend-Wohlfühl-Training mit Philipp
Moments of Taste 2026
Spitzenrestaurants in einem Gutscheinbuch vereint!
Folge von Samstag
Bewegt, gesünder und glücklicher durchs Leben!
Kino & Streaming
Piratenalarm: McNally in Wien & Kabarett im Kino
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Steiermark Newsletter
Nach Sieg bei Rapid:
Vertrauen in Trainer macht sich beim GAK bezahlt!
Neue Umfrage
Gegen- statt Rückenwind vom Bund für Steirer
Sozialwirtschaft
Bedienstete erhöhen Druck – aus gutem Grund
Ausweg aus der Krise
Ehrenhöfers Appelle verhallen (noch) ungehört
Bio-Segment wächst
Zwischen Kaufbewusstsein und Sparzwang

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf