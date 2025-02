Mit „Pionieren“ aus Vietnam gegen Pflegenotstand

In Krems wird ab sofort Pionierarbeit geleistet: In rund zwei Jahren werden 150 junge Menschen aus Vietnam am neu gegründeten International Nursing Center des IMC Krems ihre Ausbildung zur Pflegeassistenz absolviert haben. Nach erfolgreichem Abschluss ist den dringend benötigten Fachkräften schon jetzt ein Arbeitsplatz im weiten Land sicher.