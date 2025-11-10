Wir befinden uns bereits mitten im Pflegenotstand

So betragen laut Erhebungen des WIFO aus dem Vorjahr die privaten Zuzahlungen in der mobilen Pflege in Wien und Niederösterreich rund 700 Euro im Monat, in der Steiermark und Kärnten sind es rund 450 Euro. Am wenigsten muss man in Salzburg berappen (330 Euro).

Es braucht mehr statt weniger Investitionen

Die Krise macht sich auch in Heimen bemerkbar. Schon jetzt können viele Einrichtungen nur durch Überstunden und Aufopferung des Personals den Mangel kaschieren. Fallen jedoch noch mehr Fachkräfte weg, lässt sich die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten. Es braucht daher dringend mehr statt weniger Investitionen – in Personal, in Unterstützung für pflegende Familien und in Prävention.