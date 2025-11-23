Evakuierung! Gas trat in Mehrparteienhaus aus

Brenzliger Einsatz für die Stadtfeuerwehr Schwaz am Samstagabend! In einem Mehrparteienhaus meldeten Bewohner, dass sie Gasgeruch wahrnehmen würden. Die Florianis rückten umgehend an.
Kurz vor 20 Uhr heulten in Schwaz die Sirenen! Eine Bewohnerin einer Wohnung des Mehrparteienhauses meldete bei der Leitstelle Tirol, dass sie im Haus Gasgeruch wahrgenommen habe.
Die alarmierte Feuerwehr aus Schwaz evakuierte umgehend das Gebäude. Der Notdienst stellte wenig später bereits den Grund des Gasaustritts fest. Es dürfte sich um einen Defekt an der Gastherme des Hauses gehandelt haben.
Bewohner nach gut einer Stunde wieder in Wohnung
Die Bewohner, die vorübergehend in nahegelegenen Räumlichkeiten untergebracht worden sind, konnten nach gut einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwaz und Jenbach, sowie das Rote Kreuz und mehrere Polizeistreifen.
