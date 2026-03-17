Für Wende benötigen die Eisbullen ein Wunder

Heute (19.45) geht in Bruneck – wo Salzburg zuletzt am 12. Februar 2025 ein Spiel gewann – die erste der vier Schicksalspartien über die Bühne. „Das Spiel beginnt wieder bei Null. Die Zeit läuft uns ja nicht davon. Wir benötigen einfach ein Tor mehr als der Gegner und müssen an uns glauben“, erklärt Benjamin Nissner. Nash Nienhuis weiß: „Wir haben bisher noch nicht unser bestes Spiel zeigen können, das muss sich ändern. Diese Partie ist jetzt die wichtigste der Saison.“