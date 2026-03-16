In Anthering lebt Hoffnung auf Doppel-Hochzeit

Mit dem 3:1 in Schwarzach jubelte Anthering über den ersten Auswärtssieg der laufenden Salzburger Liga-Saison. Der Dreier im Pongau lässt die Flachgauer weiter vom Klassenerhalt träumen. Eine Termin-Not im Juni bringt noch zusätzliche Würze in den Abstiegskampf.
Prekär könnte man zur Ausgangslage von Salzburger Liga-Aufsteiger Anthering sagen. Die Flachgauer überwinterten abgeschlagen als Vorletzter. Just der Klub auf Rang 15 muss nach Saisonende aber in die Abstiegsrelegation. Problem dabei: Genau da weilt gefühlt der ganze Verein zur Hochzeit von Knipser Maxi Dicker in der Südsteiermark.
Daher war im Winter klar: „Unser Thema ist, wie wir in der Liga bleiben können“, sagt Sektionsleiter Hans Peter Hofmann. Bei Mitaufsteiger Schwarzach zeigte man zum Frühjahrsstart, wie das gelingen kann. Denn die Lüftenegger-Boys siegten in Absenz des kranken Trainers erstmals in der Fremde – 3:1! „Es hätte auch höher ausgehen können“, fand Hofmann. So verkürzte man den Rückstand auf Anif und den Rest der Liga auf fünf Zähler.
Zwar bleiben die Flachgauer Außenseiter. Doch die Hoffnung auf eine Doppel-Hochzeit – Dickers Vermählung und der Klassenerhalt – stirbt zuletzt.
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