In Anthering lebt Hoffnung auf Doppel-Hochzeit

Daher war im Winter klar: „Unser Thema ist, wie wir in der Liga bleiben können“, sagt Sektionsleiter Hans Peter Hofmann. Bei Mitaufsteiger Schwarzach zeigte man zum Frühjahrsstart, wie das gelingen kann. Denn die Lüftenegger-Boys siegten in Absenz des kranken Trainers erstmals in der Fremde – 3:1! „Es hätte auch höher ausgehen können“, fand Hofmann. So verkürzte man den Rückstand auf Anif und den Rest der Liga auf fünf Zähler.