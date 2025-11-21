Jetzt verklagen US-Gefängnisseelsorger Trump

Die Kläger verweisen auf die lange Praxis der Seelsorge in US-Haftanstalten. Es gebe keinen Grund für ein pauschales Verbot. Vielmehr sei der Bedarf an geistlicher Betreuung für die Migranten in Broadview umso größer, als „die Isolation länger dauert, die Haftbedingungen schlechter, ja untragbar sind und das Trauma, das viele Häftlinge durch die Trennung von ihren Familien erlitten haben, größer ist“, heißt es in der Klageschrift.