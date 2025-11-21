Familie ließ eingesperrtes Mädchen fast verhungern

Mädchen (14) für Sechsjährige gehalten

Einsatzkräfte brachten das Kind, das in der Anklageschrift nur mit seinen Initialen MJG genannt wird, in bereits kritischem Zustand ins Spital in die Notaufnahme, wo es erstversorgt wurde. Aufgrund des geringen Gewichts des Kindes, das lediglich 35 Pfund (umgerechnet knapp 16 Kilogramm) betrug, funkten Polizeibeamte vorab ins Krankenhaus, dass es sich wohl um ein sechs- bis achtjähriges Mädchen handele. Allerdings ist das Kind viel älter und bereits ein Teenager.