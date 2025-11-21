ÖSV-Hoffnung startet mit Podestplatz in die Saison

Spannendes Finale

Im Finale legte zuerst der weltcuperprobte Schweizer Sandro Simonet eine Bestzeit vor, an der sich die Gegner reihenweise die Zähne ausbissen. Erst sein Landsmann Matthias Iten – zur Halbzeit Sechster – war schneller als Simonet und sorgte für eine Schweizer Doppelführung. Die bis zu den Top-3 hielt. Doch dann kam der große Auftritt des 24-jährigen Schweden William Hansson, der bereits 38 Weltcupstarts in den Beinen hat, vor fünf Tagen in Levi aber die Finalquali verpasst hatte: Mit Laufbestzeit verwies er Iten um 0,58 Sekunden auf Rang zwei und übernahm die Führung.