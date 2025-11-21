Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rang drei in Levi

ÖSV-Hoffnung startet mit Podestplatz in die Saison

Vorarlberg
21.11.2025 14:13
Jakob Greber erwischte einen ausgezeichneten Saisonstart.
Jakob Greber erwischte einen ausgezeichneten Saisonstart.(Bild: GEPA)

Stark! Beim Europacupauftakt im finnischen Levi durfte der ÖSV gleich über den ersten Podestplatz der neuen Saison jubeln. Verantwortlich dafür: der Vorarlberger Jakob Greber. Als Dritter im Slalom holte sich der 22-Jährige aus Mellau seinen ersten Stockerlplatz im Europacup überhaupt.

0 Kommentare

Nur fünf Tage nach den Weltcup-Herren, matchten sich am Freitag im finnischen Levi auch die Europacup-Slalomartisten um die ersten Punkte des Winters. Mit Jakob Greber war auch Österreicher mittendrin, statt nur dabei. Gestartet mit Nummer 15, lag der Head-Pilot nach dem ersten Lauf nur eine Hundertstelsekunde hinter Halbzeitleader Tommaso Saccardi zurück. 

Jakob Greber möchte in diesem Winter den nächsten Schritt machen.
Jakob Greber möchte in diesem Winter den nächsten Schritt machen.(Bild: GEPA)

Spannendes Finale
Im Finale legte zuerst der weltcuperprobte Schweizer Sandro Simonet eine Bestzeit vor, an der sich die Gegner reihenweise die Zähne ausbissen. Erst sein Landsmann Matthias Iten – zur Halbzeit Sechster – war schneller als Simonet und sorgte für eine Schweizer Doppelführung. Die bis zu den Top-3 hielt. Doch dann kam der große Auftritt des 24-jährigen Schweden William Hansson, der bereits 38 Weltcupstarts in den Beinen hat, vor fünf Tagen in Levi aber die Finalquali verpasst hatte: Mit Laufbestzeit verwies er Iten um 0,58 Sekunden auf Rang zwei und übernahm die Führung. 

Lesen Sie auch:
Moritz Zudrell (l.) mit „Spezl“ Marco Feurstein, der den Deal miteingefädelt hatte.
Neue Partnerschaft
„Für ihn wäre es gut, für uns würde es teuer“
18.11.2025
EC in Norefjell
Greber geht optimistisch in den zweiten Slalom
19.03.2025
WM in Frankreich
Ländle-Boys kombinieren sich zur Bronzemedaille
31.01.2024

Elf Hundertstel fehlen auf Rang zwei
Danach war Greber an der Reihe. Gerade einmal 0,04 Sekunden an Vorsprung nahm der Bregenzerwälder, der zwei achte Plätze als beste EC-Resultate vorzuweisen hatte, an Vorsprung auf Hansson mit auf die Weltcuppiste. Ein Guthaben, das sich bis zur Zwischenzeit bereits in 0,36 Sekunden Rückstand verwandelt hatte.

Doch mit einer soliden Fahrt im zweiten Abschnitt konnte er den Rückstand in Grenzen halten und überquerte als Dritter, nur elf Hundertstelsekunden hinter dem zweitplatzierten Iten die Ziellinie. Als Halbzeitleader Saccardi nach einem fehlerhaften Schlussabschnitt noch um 0,03 Sekunden hinter Greber zurückfiel, durfte er endlich sein lange ersehntes erstes EC-Stockerl mit den Teamkollegen im Zielraum feiern.

Weltcupfixplatz als großes Ziel
„Ich möchte mir über den Europacup einen Fixplatz für den Weltcup holen“, hatte der junge Heeressportler vor dem Winter als Ziel ausgegeben. Mit diesem dritten Rang und 60 Punkten ist der erste Schritt dazu einmal gemacht. Der Silbertaler Moritz Zudrell hatte in Levi im ersten Lauf eingefädelt und war ausgeschieden.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-3° / -2°
Symbol bedeckt
Bludenz
-1° / -0°
Symbol Schneefall
Dornbirn
0° / 1°
Symbol Schneefall
Feldkirch
0° / 0°
Symbol Schneefall

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.578 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
154.900 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.866 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Rang drei in Levi
ÖSV-Hoffnung startet mit Podestplatz in die Saison
Umfrage Ärztekammer
Vorarlberger Spitalsärzte lehnen Reformpläne ab
Schönste Wanderrouten
Beschaulicher Weg im Zeichen des Wassers
Zwei Jahre gesperrt
Verschütteter Wanderweg wieder geöffnet
Eröffnung in Rankweil
Neue Erwachsenenpsychiatrie: Räume, die heilen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf