Grünes Licht für CO₂-Speicherung in Deutschland

Das neue Gesetz sieht die CO₂-Speicherung vor allem unter dem Meeresboden vor – allerdings nicht in Schutzgebieten und in Küstennähe. Es gibt aber auch eine Klausel, die einzelnen Bundesländern eine Speicherung an Land ermöglicht. Außerdem wird der Aufbau eines Pipelinenetzes ermöglicht, mit dem das Treibhausgas abtransportiert werden kann. Eine besonders große Hilfe bei der Reduktion der Emissionen erhalten dadurch die Zement-, Kalk- und Aluminiumindustrie.