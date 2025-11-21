Letizia & Sofia: Früher Gezicke, jetzt Partnerlook

Es sind Bilder, die ans Herz gehen – und die ganz Spanien jubeln lassen! Bei der feierlichen Verleihung des Ordens vom Goldenen Vlies (Toisón de Oro) an Altkönigin Sofía (87) schaute man zweimal hin. Der Grund ist eine modische Sensation, die mehr sagt als tausend Worte.
Königin Letizia und ihre Schwiegermutter erschienen im Partner-Look!
Beide Royal-Damen wählten für den historischen Tag dasselbe pudrige Rosa. Ein Zufall? Wohl kaum! Es ist das ultimative Friedensangebot in Stoffform.
Von Kälte keine Spur mehr!
Wie anders sah das noch vor sieben Jahren aus! Ostern 2018, die Kathedrale von Palma: Vor laufenden Kameras spielten sich unfassbare Szenen ab. Letizia stellte sich damals in den Weg, als Sofía mit ihren Enkelinnen für Fotos posieren wollte. Es gab ein Handgemenge, böse Blicke, eine weggeschubste Hand. Die ganze Welt sprach vom Zicken-Krieg im spanischen Königshaus. Das Verhältnis galt als zerrüttet, die Stimmung als eisig.
Von Kälte keine Spur mehr! Da wurde getuschelt, gelächelt und liebevoll berührt. Die Botschaft ist klar: Wir gehören zusammen. Die beiden Frauen wirken so vertraut wie nie zuvor. Königin Sofía pflegt ein besonders herzliches Verhältnis zu ihrer Enkelin Kronprinzessin Leonor, der ältesten Tochter von Letizia. Zwar ist sie all ihren acht Enkelkindern eng verbunden, doch die Beziehung zu der Thronfolgerin gilt als besonders vertraut. Den Moment ihrer Ehrung teilte sie jetzt mit beiden.
Königliches „Nest“ kurz wieder vollzählig
Doch nicht nur der Frieden mit der Schwiegermama ließ Letizias Herz hüpfen. Ihr Mama-Herz strahlte, weil ihr „Nest“ wieder vollzählig war.
Thronfolgerin Leonor macht gerade eine harte Ausbildung zur Kampffliegerin. Für Omas großen Tag tauschte sie den Overall gegen einen knallharten Power-Look: Roter Hosenanzug, glatte Haare – wow!
Auch Nesthäkchen Sofía reiste extra aus Portugal an, wo sie aktuell studiert. Sie zeigte sich super-modern in Hose und raffiniertem asymmetrischen Oberteil.
Harmonie in Rosa, stolze Töchter, eine strahlende Oma und ein zufriedener König Felipe. So schön kann Monarchie sein!
Altkönig nicht erwünscht
Einer fehlte jedoch: Altkönig Juan Carlos. Der 2014 wegen seiner Skandale zugunsten seines Sohnes zurücktrat und seit einigen Jahren in Abu Dhabi lebt, nimmt trotz seiner historischen Rolle – er bestieg den Thron vor 50 Jahren nach dem Ende der Diktatur – an den offiziellen Feierlichkeiten nicht teil. Weder im Parlament noch im Palast war der 87-Jährige präsent. Stattdessen soll er am Samstag in kleinem Familienkreis ein privates Dinner im abgelegenen Palacio El Pardo erhalten.
