Letizia & Sofia: Früher Gezicke, jetzt Partnerlook

​Königliches „Nest“ kurz wieder vollzählig

Doch nicht nur der Frieden mit der Schwiegermama ließ Letizias Herz hüpfen. Ihr Mama-Herz strahlte, weil ihr „Nest“ wieder vollzählig war.

Thronfolgerin Leonor macht gerade eine harte Ausbildung zur Kampffliegerin. Für Omas großen Tag tauschte sie den Overall gegen einen knallharten Power-Look: Roter Hosenanzug, glatte Haare – wow!

Auch Nesthäkchen Sofía reiste extra aus Portugal an, wo sie aktuell studiert. Sie zeigte sich super-modern in Hose und raffiniertem asymmetrischen Oberteil.