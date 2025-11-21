Camilla schockt Royal-Fans mit Eugenies Tiara!

Bei der traditionellen Gala des Diplomatischen Korps sorgte Königin Camilla (78) in dieser Woche für eine royale Überraschung: Statt ihrer üblichen Krönchen setzte sie diesmal ausgerechnet die Tiara auf, die Prinzessin Eugenie 2018 zu ihrer Hochzeit trug.
In einem schneeweißen Kleid von Fiona Clare – ein Look, den Camilla bereits im Vorjahr getragen hatte – betrat die Queen den Festsaal von Windsor Castle. Doch die Blicke aller Gäste landeten sofort auf ihrem Kopf: die Greville-Emerald-Kokoshnik-Tiara, ein spektakuläres Stück mit smaragdgrünem Stein, einst im Besitz der Queen Mum.
Royal-Fans kennen das Diadem gut: Prinzessin Eugenie trug es an ihrem großen Tag, als sie Jack Brooksbank in der St.-Georgs-Kapelle das Jawort gab. Damals hatte sie das Schmuckstück von ihrer Großmutter, Königin Elizabeth, geliehen.
Überraschende Wahl
Dass Camilla nun genau dieses Diadem auswählt, kommt überraschend – vor allem, weil Eugenies Vater Andrew Mountbatten Windsor seit Jahren in Ungnade gefallen ist und gerade seinen Prinzen-Titel verloren hat. Doch mit der Smaragd-Tiara sendet Camilla offenbar eine stille Botschaft: Andrews Töchter gehören weiterhin zur Royal Family.
Der Empfang selbst war hochkarätig: König Charles und Prinz William standen ebenfalls auf der Gästeliste. Nur Prinzessin Kate fehlte.
Erstmals seit 2001 fand die glitzernde Diplomaten-Gala wieder in Windsor statt. Während Buckingham Palace renoviert wird, wird das altehrwürdige Schloss immer mehr zum neuen royalen Mittelpunkt.
