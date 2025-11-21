Camilla schockt Royal-Fans mit Eugenies Tiara!

Überraschende Wahl

Dass Camilla nun genau dieses Diadem auswählt, kommt überraschend – vor allem, weil Eugenies Vater Andrew Mountbatten Windsor seit Jahren in Ungnade gefallen ist und gerade seinen Prinzen-Titel verloren hat. Doch mit der Smaragd-Tiara sendet Camilla offenbar eine stille Botschaft: Andrews Töchter gehören weiterhin zur Royal Family.