Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschende Wahl

Camilla schockt Royal-Fans mit Eugenies Tiara!

Royals
21.11.2025 14:11
Königin Camilla überraschte alle mit der Wahl ihrer Tiara.
Königin Camilla überraschte alle mit der Wahl ihrer Tiara.(Bild: AP/Andrew Matthews)

Bei der traditionellen Gala des Diplomatischen Korps sorgte Königin Camilla (78) in dieser Woche für eine royale Überraschung: Statt ihrer üblichen Krönchen setzte sie diesmal ausgerechnet die Tiara auf, die Prinzessin Eugenie 2018 zu ihrer Hochzeit trug.

0 Kommentare

In einem schneeweißen Kleid von Fiona Clare – ein Look, den Camilla bereits im Vorjahr getragen hatte – betrat die Queen den Festsaal von Windsor Castle. Doch die Blicke aller Gäste landeten sofort auf ihrem Kopf: die Greville-Emerald-Kokoshnik-Tiara, ein spektakuläres Stück mit smaragdgrünem Stein, einst im Besitz der Queen Mum.

Prinzessin Eugenie trug die Tiara bei ihrer Hochzeit mit Jack Brooksbank
Prinzessin Eugenie trug die Tiara bei ihrer Hochzeit mit Jack Brooksbank(Bild: APA/Steve Parsons / POOL / AFP)

Royal-Fans kennen das Diadem gut: Prinzessin Eugenie trug es an ihrem großen Tag, als sie Jack Brooksbank in der St.-Georgs-Kapelle das Jawort gab. Damals hatte sie das Schmuckstück von ihrer Großmutter, Königin Elizabeth, geliehen.

Königin Camilla funkelte mit Tiara, Halskette und dem Royal Family Order of King Charles III.
Königin Camilla funkelte mit Tiara, Halskette und dem Royal Family Order of King Charles III.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)

Überraschende Wahl
Dass Camilla nun genau dieses Diadem auswählt, kommt überraschend – vor allem, weil Eugenies Vater Andrew Mountbatten Windsor seit Jahren in Ungnade gefallen ist und gerade seinen Prinzen-Titel verloren hat. Doch mit der Smaragd-Tiara sendet Camilla offenbar eine stille Botschaft: Andrews Töchter gehören weiterhin zur Royal Family.

Der Empfang selbst war hochkarätig: König Charles und Prinz William standen ebenfalls auf der Gästeliste. Nur Prinzessin Kate fehlte.

Lesen Sie auch:
Tom Parker Bowles im Gespräch mit seiner Mutter Queen Camilla –
„Bestie“ schnappte zu
Camillas Sohn rang mit 95-kg-Mastiff um Hündin
17.11.2025
Das steckt dahinter
Charles: Wilde Gerüchte um Scheidung von Camilla
11.11.2025
Wirbel um „Scherz“
Camilla machte frechen Witz über Kates Krebs-Video
05.11.2025

Erstmals seit 2001 fand die glitzernde Diplomaten-Gala wieder in Windsor statt. Während Buckingham Palace renoviert wird, wird das altehrwürdige Schloss immer mehr zum neuen royalen Mittelpunkt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.578 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
154.900 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.866 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Royals
Rosa Wunder in Madrid
Letizia & Sofia: Früher Gezicke, jetzt Partnerlook
Überraschende Wahl
Camilla schockt Royal-Fans mit Eugenies Tiara!
Japan kann stolz sein
Prinzessin Aiko – niemals Kaiserin, aber im Herzen
„XO Archie und Lili“
Meghan zeigt den süßen Brief ihrer Kinder an Santa
Im Rachekleid
Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf